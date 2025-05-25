В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

На территории Ярославской области есть множество исторических зданий, которые в наше время заброшены. Мы уже показывали, как выглядит старинная мельница, гуляли по селу с одной из самых высоких колоколен России, заходили в заброшенную барскую усадьбу.
В этот раз мы посетили село Песочное, расположенное в 20 километрах от Рыбинска. Именно здесь в XIX веке купец Павел Никитин построил фабрику по производству кирпичей, которая спустя пару лет стала частью крупнейшего фарфорового концерна. Изделия Первомайской фабрики покоряли не только города России. Чайные наборы и прочую утварь отправляли даже в Китай.
В этом фоторепортаже показываем, что осталось от знаменитого завода.