В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

Фотографии заброшенной фабрики в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На территории Ярославской области есть множество исторических зданий, которые в наше время заброшены. Мы уже показывали, как выглядит старинная мельница, гуляли по селу с одной из самых высоких колоколен России, заходили в заброшенную барскую усадьбу.

В этот раз мы посетили село Песочное, расположенное в 20 километрах от Рыбинска. Именно здесь в XIX веке купец Павел Никитин построил фабрику по производству кирпичей, которая спустя пару лет стала частью крупнейшего фарфорового концерна. Изделия Первомайской фабрики покоряли не только города России. Чайные наборы и прочую утварь отправляли даже в Китай.

В этом фоторепортаже показываем, что осталось от знаменитого завода.

Часть стен разрушены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По лестницам лучше не подниматься Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри слышны звуки падения капель и штукатурки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Развалины используют как холст Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами видно, как были покрашены стены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вокруг много остатков от здания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Горн, в котором обжигали изделия, частично сохранился Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри печи еще остались следы от огня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Горн построили двухэтажным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возле печи раскиданы формы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фабрику построили в XIX веке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несколько помещений остались целее остальных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В комнатах раскидана мебель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На полу разбросан мусор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гипсовые плиты раньше украшали стены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда-то в этих помещениях создавали фарфоровую посуду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если спуститься к Волге, то можно заметить, что берег усыпан разбитой утварью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









