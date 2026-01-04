Ответят только настоящие знатоки: какой дом в Ярославле считается самым старым? Городская викторина

В мэрии Ярославля рассказали, что однозначно указать адрес жилого дома, год постройки которого считается самым ранним не представляется возможным, так как в Ярославле сохранилось несколько исторических домов конца XVII — начала XVIII веков, являющихся объектами культурного наследия.

Однако самыми древними гражданскими постройками в городе считаются здания конца XVII — начала XVIII веков, сохранившиеся после перепланировки города по регулярному плану 1778 года. Среди них — «Здание Соборного дома» на Волжской набережной, 1 1690 года постройки. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения.

Также в список древнейших зданий города вошли: