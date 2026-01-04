НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 743мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объявили беспилотную опасность
«Умные решения»
Каких врачей не хватает в больницах
Кто ездит в Переславль на выходные
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
Чек-лист важных обследований
В ДТП погиб молодой водитель
Афиша развлечений на 4 января
Город Вечерняя викторина Ответят только настоящие знатоки: какой дом в Ярославле считается самым старым? Городская викторина

Ответят только настоящие знатоки: какой дом в Ярославле считается самым старым? Городская викторина

Проверьте, как хорошо вы знакомы с исторической архитектурой

97
Угадайте, какое здание в Ярославле считается самым старым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУгадайте, какое здание в Ярославле считается самым старым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Угадайте, какое здание в Ярославле считается самым старым

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы продолжаем цикл публикаций в рубрике «Вечерняя викторина», посвященных неочевидным фактам о Ярославле. Наши читатели уже отвечали на вопросы о том, в каком районе города находится самое высокое здание, или какой мост в региональной столице был построен раньше всего.

В этот раз мы подготовили задание для настоящих знатоков ярославской архитектуры. Попробуйте угадать, какой дом в городе считается самым старым. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа.

  • Здание Соборного дома на Волжской набережной;

  • усадьба Коковцевых на Пригородной улице;

  • дом с атлантами на проспекте Октября.

Какой дом считается самым старым в Ярославле

В мэрии Ярославля рассказали, что однозначно указать адрес жилого дома, год постройки которого считается самым ранним не представляется возможным, так как в Ярославле сохранилось несколько исторических домов конца XVII — начала XVIII веков, являющихся объектами культурного наследия.

Однако самыми древними гражданскими постройками в городе считаются здания конца XVII — начала XVIII веков, сохранившиеся после перепланировки города по регулярному плану 1778 года. Среди них — «Здание Соборного дома» на Волжской набережной, 1 1690 года постройки. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения.

Также в список древнейших зданий города вошли:

  • «Дом жилой Кирпичевых-Соболевых», конец XVII — начало XVIII вв., XVIII в., 1830-е гг., конец XIX в. (Волжская набережная, 33) — выявленный объект культурного наследия;

  • «Дом Иванова», XVII в. (улица Чайковского, 4) — объект культурного наследия

    федерального значения;

  • «Дом Петеревского», конец XVII — начало XVIII вв. (улица Зеленцовская, 15) — объект культурного наследия федерального значения.

Получилось угадать?

Да
Нет

Хотите снова попытать себя на знание Ярославля? Тогда попробуйте угадать название самой короткой улицы в городе. А сможете ответить, какая является самой длинной?

А как часто вы гуляете по городу? Сможете прикинуть, в каком районе Ярославля находится больше всего многоквартирных домов? В мэрии дали точный ответ.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Историческое здание Дом Мэрия Ярославля Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Среди них — «Здание Соборного дома» на Волжской набережной, 1 1690 года постройки. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения. Без комментариев!))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем