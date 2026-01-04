Ответят только настоящие знатоки: какой дом в Ярославле считается самым старым? Городская викторина

Мы продолжаем цикл публикаций в рубрике «Вечерняя викторина», посвященных неочевидным фактам о Ярославле. Наши читатели уже отвечали на вопросы о том, в каком районе города находится самое высокое здание, или какой мост в региональной столице был построен раньше всего.
В этот раз мы подготовили задание для настоящих знатоков ярославской архитектуры. Попробуйте угадать, какой дом в городе считается самым старым. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа.
Здание Соборного дома на Волжской набережной;
усадьба Коковцевых на Пригородной улице;
дом с атлантами на проспекте Октября.
Какой дом считается самым старым в Ярославле
В мэрии Ярославля рассказали, что однозначно указать адрес жилого дома, год постройки которого считается самым ранним не представляется возможным, так как в Ярославле сохранилось несколько исторических домов конца XVII — начала XVIII веков, являющихся объектами культурного наследия.
Однако самыми древними гражданскими постройками в городе считаются здания конца XVII — начала XVIII веков, сохранившиеся после перепланировки города по регулярному плану 1778 года. Среди них — «Здание Соборного дома» на Волжской набережной, 1 1690 года постройки. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения.
Также в список древнейших зданий города вошли:
«Дом жилой Кирпичевых-Соболевых», конец XVII — начало XVIII вв., XVIII в., 1830-е гг., конец XIX в. (Волжская набережная, 33) — выявленный объект культурного наследия;
«Дом Иванова», XVII в. (улица Чайковского, 4) — объект культурного наследия
федерального значения;
«Дом Петеревского», конец XVII — начало XVIII вв. (улица Зеленцовская, 15) — объект культурного наследия федерального значения.
Получилось угадать?
