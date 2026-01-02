Городские старожилы, настало ваше время: сложная викторина на знание Ярославля

Ну что, ярославцы, готовы блеснуть знаниями о городе? Перед вами новый выпуск «Вечерней викторины», посвященный неочевидным фактам о столице Золотого кольца.
Для того чтобы дать правильный ответ, не обязательно досконально знать историю города. Достаточно быть наблюдательным и уметь подмечать детали во время прогулок по улицам Ярославля.
В этот раз попробуйте угадать, какой из этих торговых центров в Ярославле был построен самым первым.
ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте;
ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе;
ТЦ «Фараон» на улице Гоголя.
Какой ТЦ в Ярославле был построен первым
По данным мэрии Ярославля ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте, 49а был первым объектом торговли с наименованием «торговый центр». Он был открыт в 2004 году.
