Городские старожилы, настало ваше время: сложная викторина на знание Ярославля

Ну что, ярославцы, готовы блеснуть знаниями о городе? Перед вами новый выпуск «Вечерней викторины», посвященный неочевидным фактам о столице Золотого кольца.

Для того чтобы дать правильный ответ, не обязательно досконально знать историю города. Достаточно быть наблюдательным и уметь подмечать детали во время прогулок по улицам Ярославля.

В этот раз попробуйте угадать, какой из этих торговых центров в Ярославле был построен самым первым.