Городские старожилы, настало ваше время: сложная викторина на знание Ярославля

Городские старожилы, настало ваше время: сложная викторина на знание Ярославля

Новый выпуск «Вечерней викторины»

415
Пройдите викторину на знание неочевидных фактов о Ярославле

Пройдите викторину на знание неочевидных фактов о Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну что, ярославцы, готовы блеснуть знаниями о городе? Перед вами новый выпуск «Вечерней викторины», посвященный неочевидным фактам о столице Золотого кольца.

Для того чтобы дать правильный ответ, не обязательно досконально знать историю города. Достаточно быть наблюдательным и уметь подмечать детали во время прогулок по улицам Ярославля.

В этот раз попробуйте угадать, какой из этих торговых центров в Ярославле был построен самым первым.

  • ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте;

  • ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе;

  • ТЦ «Фараон» на улице Гоголя.

Какой ТЦ в Ярославле был построен первым

По данным мэрии Ярославля ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте, 49а был первым объектом торговли с наименованием «торговый центр». Он был открыт в 2004 году.

Также в рубрике «Вечерняя викторина» вы можете попытать свои знания о временах СССР. Например, попробуйте угадать, как использовали этот предмет в прошлом столетии.

Гость
27 минут
Следующая викторина: в каком году в Ярославль приехала Шибаева?
