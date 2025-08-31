А вы знаете о городе все? Сложная викторина для жителей Ярославля

Проверьте, как хорошо вы знаете Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным фактам про Ярославль. На многие вопросы не могут ответить правильно с первого раза даже те, кто живет в региональной столице с рождения. Но смекалка и наблюдательность могут помочь вам найти верную отгадку.

На этот раз попробуйте угадать, в каком районе Ярославля живет меньше всего людей. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа.

Район Ярославля с самым маленьким количеством жителей:

Ленинский;

Кировский;

Красноперекопский.

В каком районе Ярославля проживает меньше всего людей? Узнать По данным мэрии Ярославля, район с наименьшим количеством жителей — Кировский. Там зарегистрированы всего 46,7 тысячи человек. Население Ленинского района чуть больше — 56,3 тысячи человек. А в Красноперекопском районе проживают 61,1 тысячи ярославцев.

А сможете ли вы угадать, какая улица в Ярославле является самой длинной? А самой короткой?

В этом выпуске викторины мы предлагали отгадать, какой мост в Ярославле построили раньше всего.