А вы знаете о городе все? Сложная викторина для жителей Ярославля

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным фактам про Ярославль. На многие вопросы не могут ответить правильно с первого раза даже те, кто живет в региональной столице с рождения. Но смекалка и наблюдательность могут помочь вам найти верную отгадку.
На этот раз попробуйте угадать, в каком районе Ярославля живет меньше всего людей. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа.
Район Ярославля с самым маленьким количеством жителей:
Ленинский;
Кировский;
Красноперекопский.
По данным мэрии Ярославля, район с наименьшим количеством жителей — Кировский. Там зарегистрированы всего 46,7 тысячи человек. Население Ленинского района чуть больше — 56,3 тысячи человек. А в Красноперекопском районе проживают 61,1 тысячи ярославцев.
Получилось угадать?
А сможете ли вы угадать, какая улица в Ярославле является самой длинной? А самой короткой?
