НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Суды из-за ржавых труб
Потасовки в центре Ярославля
Авария с КАМАЗом
Ярославский бренд покорил Россию
Съемки в Ярославле
Какие обследования пройти осенью
Отзыв на отдых в Таиланде
Прогноз на 1 сентября
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Что посмотреть в Армении
Развлечения Вечерняя викторина А вы знаете о городе все? Сложная викторина для жителей Ярославля

А вы знаете о городе все? Сложная викторина для жителей Ярославля

Сможете ли вы дать верный ответ на вопрос о столице Золотого кольца

255
Написать комментарий
Проверьте, как хорошо вы знаете Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроверьте, как хорошо вы знаете Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проверьте, как хорошо вы знаете Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным фактам про Ярославль. На многие вопросы не могут ответить правильно с первого раза даже те, кто живет в региональной столице с рождения. Но смекалка и наблюдательность могут помочь вам найти верную отгадку.

На этот раз попробуйте угадать, в каком районе Ярославля живет меньше всего людей. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа.

Район Ярославля с самым маленьким количеством жителей:

  • Ленинский;

  • Кировский;

  • Красноперекопский.

В каком районе Ярославля проживает меньше всего людей?

По данным мэрии Ярославля, район с наименьшим количеством жителей — Кировский. Там зарегистрированы всего 46,7 тысячи человек. Население Ленинского района чуть больше — 56,3 тысячи человек. А в Красноперекопском районе проживают 61,1 тысячи ярославцев.

Получилось угадать?

Да, я знал правильный ответ с самого начала
Нет, тут я промахнулся

А сможете ли вы угадать, какая улица в Ярославле является самой длинной? А самой короткой?

В этом выпуске викторины мы предлагали отгадать, какой мост в Ярославле построили раньше всего.

А как вы думаете, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Попробовать угадать и узнать правильный ответ на этот вопрос можно здесь. Кстати, мы также делали выпуск про количество частных домов в городе.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Викторина Ярославль Жильцы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление