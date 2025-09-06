Викторина для тех, кто знает город наизусть: какой район Ярославля самый крупный

Новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным фактам про Ярославль уже перед вами. Каждый выходные на нашем сайте вы можете ответить на вопрос, касающийся знаний неочевидных фактов о столице Золотого кольца. Конечно, мы в свою очередь, делаем подсказки: например, даем на выбор три варианта ответа. Ваша задача угадать, какой из них является правильным.
В этот раз попробуйте отгадать, какой из районов Ярославля является территориально самым крупным?
Дзержинский;
Заволжский;
Фрунзенский.
Какой район Ярославля является самым крупным?
По данным сайта мэрии Ярославля, самый крупный район в городе — Заволжский. Его площадь составляет 6556,6 гектара. В это же время площадь Дзержинского района — 4,3 тысячи гектаров, а Фрунзенского — 4,2 тысячи.
Получилось угадать?
