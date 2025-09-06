НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

сев.

 761мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Момент ДТП попал на видео
Ярославский бренд покорил Россию
Умер в электробусе
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Отменили водные рейсы
Грибные места
Обзор новой школы
Итоги матча за Кубок Открытия
Переименуют вуз
Афиша на сентябрь
Город Вечерняя викторина Викторина для тех, кто знает город наизусть: какой район Ярославля самый крупный

Викторина для тех, кто знает город наизусть: какой район Ярославля самый крупный

Попробуйте правильно ответить на этот вопрос

48
Написать комментарий
Викторина на знание фактов о Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВикторина на знание фактов о Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Викторина на знание фактов о Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный интересным фактам про Ярославль уже перед вами. Каждый выходные на нашем сайте вы можете ответить на вопрос, касающийся знаний неочевидных фактов о столице Золотого кольца. Конечно, мы в свою очередь, делаем подсказки: например, даем на выбор три варианта ответа. Ваша задача угадать, какой из них является правильным.

В этот раз попробуйте отгадать, какой из районов Ярославля является территориально самым крупным?

  • Дзержинский;

  • Заволжский;

  • Фрунзенский.

Какой район Ярославля является самым крупным?

По данным сайта мэрии Ярославля, самый крупный район в городе — Заволжский. Его площадь составляет 6556,6 гектара. В это же время площадь Дзержинского района — 4,3 тысячи гектаров, а Фрунзенского — 4,2 тысячи.

Получилось угадать?

Конечно, это было легко
Я не угадал с первого раза

Понравилось отвечать на вопросы о Ярославле? Тогда попробуйте угадать, в каком районе города живет меньше всего людей.

А сможете ли вы дать правильный ответ на вопрос о том, какая улица в Ярославле является самой длинной? А самой короткой?

Как вы думаете, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Попробовать угадать и узнать правильный ответ на этот вопрос можно здесь. Кстати, мы делали выпуск про количество частных домов в городе.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Район Ярославль Викторина Интересный факт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление