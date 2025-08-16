Приезжие точно не ответят: сложная викторина для жителей Ярославля на знание города

Наступили выходные, а значит пора отложить в сторону все дела, расслабиться и выдохнуть. Ну а чтобы вы сделали это с пользой для мозга и кругозора, мы подготовили очередной выпуск рубрики «Вечерняя викторина».
Сейчас мы публикуем цикл вопросов, связанных с Ярославлем. Ответить на них порой очень сложно, а помогает в этом деле смекалка и наблюдательность.
И так, вопрос: сколько по-вашему в Ярославле частных домов?
Больше 15 тысяч;
больше 20 тысяч;
больше 31 тысячи.
Сколько в Ярославле частных домов?
По данным мэрии Ярославля, в городе зарегистрировано 16 тысяч 20 жилых частных домов. Из них 9081 числятся индивидуально-определенными зданиями, а 6939 — домами блокированной застройки. То есть, построенными вплотную друг к другу.
Получилось угадать?
Если вы уверены в своих знаниях о Ярославле, вы можете попробовать угадать, какая улица в городе считается самой короткой. А следом ответьте, какая считается самой длинной.
Также можно попробовать вычислить, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов. И, конечно, где их меньше.
А вот с тестом на знание региона справятся не все. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.