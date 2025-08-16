НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 747мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Новый ЖК
Активность змей
Что бесит в поезде
Афиша на выходные
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Развлечения Вечерняя викторина Приезжие точно не ответят: сложная викторина для жителей Ярославля на знание города

Приезжие точно не ответят: сложная викторина для жителей Ярославля на знание города

Этот вопрос окажется по зубам не каждому

165
2 комментария
Этот интересный факт про Ярославль вы вряд ли знали | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЭтот интересный факт про Ярославль вы вряд ли знали | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Этот интересный факт про Ярославль вы вряд ли знали

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Наступили выходные, а значит пора отложить в сторону все дела, расслабиться и выдохнуть. Ну а чтобы вы сделали это с пользой для мозга и кругозора, мы подготовили очередной выпуск рубрики «Вечерняя викторина».

Сейчас мы публикуем цикл вопросов, связанных с Ярославлем. Ответить на них порой очень сложно, а помогает в этом деле смекалка и наблюдательность.

И так, вопрос: сколько по-вашему в Ярославле частных домов?

  • Больше 15 тысяч;

  • больше 20 тысяч;

  • больше 31 тысячи.

Сколько в Ярославле частных домов?

По данным мэрии Ярославля, в городе зарегистрировано 16 тысяч 20 жилых частных домов. Из них 9081 числятся индивидуально-определенными зданиями, а 6939 — домами блокированной застройки. То есть, построенными вплотную друг к другу.

Получилось угадать?

Да, это было легко
Нет, зато узнал что-то новое

Если вы уверены в своих знаниях о Ярославле, вы можете попробовать угадать, какая улица в городе считается самой короткой. А следом ответьте, какая считается самой длинной.

Также можно попробовать вычислить, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов. И, конечно, где их меньше.

А вот с тестом на знание региона справятся не все. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Частные дома Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
21 минута
Какой-то бред
Гость
11 минут
Зачем это? Бред какой-то
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление