Приезжие точно не ответят: сложная викторина для жителей Ярославля на знание города

Наступили выходные, а значит пора отложить в сторону все дела, расслабиться и выдохнуть. Ну а чтобы вы сделали это с пользой для мозга и кругозора, мы подготовили очередной выпуск рубрики «Вечерняя викторина».

Сейчас мы публикуем цикл вопросов, связанных с Ярославлем. Ответить на них порой очень сложно, а помогает в этом деле смекалка и наблюдательность.

И так, вопрос: сколько по-вашему в Ярославле частных домов?

Больше 15 тысяч;

больше 20 тысяч;

больше 31 тысячи.

Сколько в Ярославле частных домов? Узнать По данным мэрии Ярославля, в городе зарегистрировано 16 тысяч 20 жилых частных домов. Из них 9081 числятся индивидуально-определенными зданиями, а 6939 — домами блокированной застройки. То есть, построенными вплотную друг к другу.

