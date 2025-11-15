Вы о существовании такого догадывались? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Правильный ответ — ионизатор воздуха. Это приспособление использовали как в лечебных учреждениях, так и в быту для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Также оно применялось для снятия усталости и повышения выносливости организма.

Приспособление насыщало воздух отрицательно заряженными ионами, в результате чего создавалась атмосфера, приближенная к погоде после грозы. Также воздух очищался от пыли и различных микроорганизмов.