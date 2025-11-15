НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 746мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Почему все любят Гарри Поттера
Развлечения Вечерняя викторина Вы о существовании такого догадывались? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Вы о существовании такого догадывались? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина»

304
Попробуйте понять, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruПопробуйте понять, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Попробуйте понять, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Перед вами новый выпуск нашей постоянной рубрики выходного дня «Вечерняя викторина». Одно из испытаний, которое мы предлагаем пройти в свободную от будничных дел минутку, отгадать, как использовали тот или иной предмет времен СССР, изображенный на фото.

Эту штуку нам удалось отыскать на сайте для публикации объявлений «Авито». Внимательно посмотрите на фото и выберите один их трех вариантов ответа, который кажется вам правильным.

На фото изображен(а):

  • вафельница;

  • музыкальный проигрыватель;

  • ионизатор воздуха.

Что за предмет времен СССР изображен на фото

Правильный ответ — ионизатор воздуха. Это приспособление использовали как в лечебных учреждениях, так и в быту для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Также оно применялось для снятия усталости и повышения выносливости организма.

Приспособление насыщало воздух отрицательно заряженными ионами, в результате чего создавалась атмосфера, приближенная к погоде после грозы. Также воздух очищался от пыли и различных микроорганизмов.

А у вас получилось дать правильный ответ?

Да
Нет

Вы можете проверить себя на знание странных и необычных предметов времен СССР и в других выпусках «Вечерней викторины». Например, попробуйте угадать, что это за штуковина из прошлого века.

А как у вас с географическими познаниями? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, попробуйте пройти наш тест. Для этого потребуется вспомнить все свои школьные знания.

Хоть календарная зима пока не наступила, в воздухе уже начинает витать новогодняя атмосфера. Поэтому самое время узнать, как хорошо вы знакомы с миром Гарри Поттера. Именно история «про мальчика, который выжил», ассоциируется у многих с главным зимним праздником.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Викторина
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
52 минуты
Интересно, что это за предмет! Надо же, не ожидал увидеть такое.
Гость
49 минут
Надо же, никогда не видел ничего подобного, занятно!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление