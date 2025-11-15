Вы о существовании такого догадывались? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Перед вами новый выпуск нашей постоянной рубрики выходного дня «Вечерняя викторина». Одно из испытаний, которое мы предлагаем пройти в свободную от будничных дел минутку, отгадать, как использовали тот или иной предмет времен СССР, изображенный на фото.
Эту штуку нам удалось отыскать на сайте для публикации объявлений «Авито». Внимательно посмотрите на фото и выберите один их трех вариантов ответа, который кажется вам правильным.
На фото изображен(а):
вафельница;
музыкальный проигрыватель;
ионизатор воздуха.
Что за предмет времен СССР изображен на фото
Правильный ответ — ионизатор воздуха. Это приспособление использовали как в лечебных учреждениях, так и в быту для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Также оно применялось для снятия усталости и повышения выносливости организма.
Приспособление насыщало воздух отрицательно заряженными ионами, в результате чего создавалась атмосфера, приближенная к погоде после грозы. Также воздух очищался от пыли и различных микроорганизмов.
А у вас получилось дать правильный ответ?
