Каток, кондитерская в куполе, гигантская горка: что приготовили для ярославцев на Советской площади

Каток, кондитерская в куполе, гигантская горка: что приготовили для ярославцев на Советской площади

Показываем, как там можно провести время

472
В Ярославле украсили к Новому году Советскую площадь | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле украсили к Новому году Советскую площадь

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославль преобразился к Новому году. Весь декабрь власти занимались украшением города. И вот, 26 декабря прошло открытие праздничного обновления главной городской площади, где планируются основные гуляния (18+) — Советской площади.

Что ждет ярославцев, которые планируют выбраться в центр в новогодние праздники — смотрите в фоторепортаже 76.RU.

Торговые павильоны оформлены в нескольких вариантах, один из которых — прозрачный купол | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Торговые павильоны оформлены в нескольких вариантах, один из которых — прозрачный купол

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Привычные всем торговые ряды тоже на месте | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Привычные всем торговые ряды тоже на месте

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Гуляющие смогут приобрести сувениры | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Гуляющие смогут приобрести сувениры

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Памятные подарки предлагают на любой вкус | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Памятные подарки предлагают на любой вкус

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Прохожие с интересом рассматривают каждую палатку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Прохожие с интересом рассматривают каждую палатку

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сувениры могут быть съедобными | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сувениры могут быть съедобными

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Любителям сладкого будет что выбрать | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Любителям сладкого будет что выбрать

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Во время отдыха можно перекусить и выпить кофе | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Во время отдыха можно перекусить и выпить кофе

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Рядом с главным городским катком установлен тюбинг кросс | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рядом с главным городским катком установлен тюбинг кросс

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Цены и правила аттракциона | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Цены и правила аттракциона

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Цены и правила аттракциона | Источник: Артем Бауман / 76.RUЦены и правила аттракциона | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Цены и правила аттракциона

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Прямо перед Ильинской церковью установили большую горку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Прямо перед Ильинской церковью установили большую горку

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

И как безопасно ей пользоваться, тоже, объяснили | Источник: Артем Бауман / 76.RU

И как безопасно ей пользоваться, тоже, объяснили

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Главный объект на площади, конечно же, каток | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Главный объект на площади, конечно же, каток

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Источник: Артем Бауман / 76.RU
Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Рядом со скамейками нарядили ели | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рядом со скамейками нарядили ели

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

График работы катка | Источник: Артем Бауман / 76.RU

График работы катка

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Стоимость проката | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стоимость проката

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, что ночью 31 декабря по нескольким центральным улицам будет не проехать. Ограничения на парковку введут еще раньше — 30 декабря.

Ранее власти рассказывали, на каких площадках пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года. В городе определено четыре таких места. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.

Также в Ярославле уже украсили пешеходную улицу Кирова. Там установили живые ели.

Основными цветами новогоднего оформления Ягорода стали красный, белый и золотой. Власти закупили больше 1000 метров гирлянд и две елки по 12 метров.

