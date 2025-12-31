Каток, кондитерская в куполе, гигантская горка: что приготовили для ярославцев на Советской площади

Ярославль преобразился к Новому году. Весь декабрь власти занимались украшением города. И вот, 26 декабря прошло открытие праздничного обновления главной городской площади, где планируются основные гуляния (18+) — Советской площади.
Что ждет ярославцев, которые планируют выбраться в центр в новогодние праздники — смотрите в фоторепортаже 76.RU.
В мэрии Ярославля рассказали, что ночью 31 декабря по нескольким центральным улицам будет не проехать. Ограничения на парковку введут еще раньше — 30 декабря.
Ранее власти рассказывали, на каких площадках пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года. В городе определено четыре таких места. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.
Также в Ярославле уже украсили пешеходную улицу Кирова. Там установили живые ели.
Основными цветами новогоднего оформления Ягорода стали красный, белый и золотой. Власти закупили больше 1000 метров гирлянд и две елки по 12 метров.