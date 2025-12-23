Кто споет для ярославцев в новогоднюю ночь: власти озвучили программу праздника на Советской площади

Стала известна программа новогодней ночи на Советской площади в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, какой будет праздничная программа на Советской площади в новогоднюю ночь. Гулянья пройдут с 1 до 3 часов ночи 1 января. На площади будет работать каток, ярмарка, здесь установят сцену, горку, карусели и фотозоны.

«Ярославцев ждут игры, конкурсы, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, концерт и праздничная дискотека», — рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова на общегородском совещании 23 декабря.

На Советской площади в новогоднюю ночь выступят ярославский фольклорный коллектив «Услада», а также кавер-группы «Полный абзац» и «Фреш».

Кроме того, новогодние гулянья 1 января с 1 до 3 часов пройдут еще на трех площадках города — у дома культуры «Энергетик» и у дома культуры «Гамма» в Заволжском районе, а также у дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе. Здесь запланированы выступления творческих коллективов, музыкальные программы, дискотеки и интерактивы для зрителей.

Напомним, общегородского салюта в Новый год в Ярославле не будет. При этом в мэрии назвали площадки, где можно легально пускать фейерверки