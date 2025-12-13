НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -11

6 м/c,

с-з.

 750мм 68%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Продают гостиничный комплекс
«Умные решения»
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Город Новый год — 2026 Фоторепортаж Засунули в бетонные кольца: в центре Ярославля установили живые елки. Фоторепортаж

Засунули в бетонные кольца: в центре Ярославля установили живые елки. Фоторепортаж

Как решили украсить пешеходную улицу

514
Елки привезли на вместительном грузовике | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕлки привезли на вместительном грузовике | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Елки привезли на вместительном грузовике

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Близится Новый год, а потому Ярославль потихоньку облачается в праздничную «обертку». В этот раз на улице Кирова в центре власти решили не ограничиваться гирляндами и светящимися конструкциями. Вдоль пешеходной зоны для создания новогоднего настроения жителям города пообещали установить 10 живых елей, которые будут оформлены шарами и гирляндами.

Фотограф 76.RU Артем Бауман поймал момент, когда рабочие привезли в центр самые новогодние деревья. В этом фоторепортаже показываем, как украшали елями улицу Кирова.

Лужи на под ногами не придают новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RUЛужи на под ногами не придают новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Лужи на под ногами не придают новогоднего настроения

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Одно из деревьев уже успели установить | Источник: Артем Бауман / 76.RUОдно из деревьев уже успели установить | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Одно из деревьев уже успели установить

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Елки поместили в бетонные кольца, которые, вероятно, тоже будут украшать | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕлки поместили в бетонные кольца, которые, вероятно, тоже будут украшать | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Елки поместили в бетонные кольца, которые, вероятно, тоже будут украшать

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Рабочие доставали деревья из грузовика | Источник: Артем Бауман / 76.RUРабочие доставали деревья из грузовика | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рабочие доставали деревья из грузовика

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Для украшения улицы понадобилось 10 деревьев | Источник: Артем Бауман / 76.RUДля украшения улицы понадобилось 10 деревьев | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для украшения улицы понадобилось 10 деревьев

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Весной елки хотят пересадить в грунт | Источник: Артем Бауман / 76.RUВесной елки хотят пересадить в грунт | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Весной елки хотят пересадить в грунт

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ранее власти рассказывали, что основными цветами новогоднего оформления Ярославля стали красный, белый и золотой. Для украшения города закупили больше 1000 метров светящихся гирлянд и две елки по 12 метров. Одно дерево установят на проспекте Машиностроителей за Волгой, а второе украсит Революционную улицу.

На Советской площади традиционно поставят главную елку города рядом с новогодним катком. Подробнее о том, как Ярославля преобразят к празднику, мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Елка Улица Кирова Новый год Украшение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
7 минут
Вот, вот - именно засунули. Сьездите уж в Краснодар, посмотрите как украшена улица Красная и часть ее - Александровский бульвар. Да и в целом город. А то все какие то допотопные китайские гирлянды закупает мэрия каждый год. И парковка рядом с Красной улицей стоит всего 60 руб в час - и для жителей и для гостей.
Гость
49 минут
Избави нас от Молчанова!!! какой безвкусный мэр.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление