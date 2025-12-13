Засунули в бетонные кольца: в центре Ярославля установили живые елки. Фоторепортаж

Близится Новый год, а потому Ярославль потихоньку облачается в праздничную «обертку». В этот раз на улице Кирова в центре власти решили не ограничиваться гирляндами и светящимися конструкциями. Вдоль пешеходной зоны для создания новогоднего настроения жителям города пообещали установить 10 живых елей, которые будут оформлены шарами и гирляндами.
Фотограф 76.RU Артем Бауман поймал момент, когда рабочие привезли в центр самые новогодние деревья. В этом фоторепортаже показываем, как украшали елями улицу Кирова.
Ранее власти рассказывали, что основными цветами новогоднего оформления Ярославля стали красный, белый и золотой. Для украшения города закупили больше 1000 метров светящихся гирлянд и две елки по 12 метров. Одно дерево установят на проспекте Машиностроителей за Волгой, а второе украсит Революционную улицу.
На Советской площади традиционно поставят главную елку города рядом с новогодним катком. Подробнее о том, как Ярославля преобразят к празднику, мы рассказывали здесь.