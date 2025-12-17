Шесть площадок: где пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь в Ярославле

В Ярославле назвали новогодние праздничные площадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля назвала площадки, где пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года. В городе определено шесть таких мест. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.

Где пройдут гулянья в Ярославле в Новый год:

Кировский район

Советская площадь.

Заволжский район

площадь у Дома культуры «Энергетик»;

площадь у Дома культуры «Гамма».

Дзержинский район:

Парк 30-летия Победы.

Красноперекопский район:

площадь у Дворца культуры «Нефтяник»

Ленинский район

парк «Юбилейный».

Кроме того, 1 января 2026 года в Ярославле пройдет традиционная «Трезвая пробежка» (0+). Старт — в 14:00 от памятника Н. А. Некрасову на Волжском бульваре.

Напомним, также в новогодние праздники в Ярославле н Советской площади будет работать каток. Его открытие запланировано на 26 декабря 2025 года. Площадь ледовой площадки составит более 4 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, сцену и светодиодный экран, откроют кафе.