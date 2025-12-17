НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Шесть площадок: где пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь в Ярославле

Мэрия Ярославля назвала площадки, где пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года. В городе определено шесть таких мест. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.

Где пройдут гулянья в Ярославле в Новый год:

Кировский район

  • Советская площадь.

Заволжский район

  • площадь у Дома культуры «Энергетик»;

  • площадь у Дома культуры «Гамма».

Дзержинский район:

  • Парк 30-летия Победы.

Красноперекопский район:

  • площадь у Дворца культуры «Нефтяник»

Ленинский район

  • парк «Юбилейный».

Кроме того, 1 января 2026 года в Ярославле пройдет традиционная «Трезвая пробежка» (0+). Старт — в 14:00 от памятника Н. А. Некрасову на Волжском бульваре.

Напомним, также в новогодние праздники в Ярославле н Советской площади будет работать каток. Его открытие запланировано на 26 декабря 2025 года. Площадь ледовой площадки составит более 4 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, сцену и светодиодный экран, откроют кафе.

А вот общегородского салюта в Новый год в Ярославле не будет. При этом в мэрии назвали площадки, где можно легально пускать фейерверки.

Комментарии
3
Гость
20 минут
Власти второй год тратят уйму денег на катки, которыми пользуются меньшая часть жителей. Тем более, в Ярославле самое удобное время, особенно в выходные, занимают хоккеисты (у которых и так имеются свои базы для тренировок). Из-за тёплых зим и несвоевременного запуска катки работают короткое время. В Москве катки давно открылись, а у нас только 26.12 обещают. Один зимний месяц уже пройдёт. В Ростове, пишут, что посещение катка платно, что ещё ограничивает его посещаемость. Потратив деньги на катки, власти экономят на общем украшении Ярославля и других городов региона. Посмотрите на убогую ёлку, которую устанавливают в центре столицы ЗК (вчера 16.12 - елка не дособрана, проходили вечером мимо). Эта ёлка для уровня районного города. В других районах вообще все плачевно. Сравните с елками в других областных центрах. Хотя бы с Вологдой. Установлены ёлки на 7 площадях. Установленные ёлки дополняют световые инсталляции в виде светящегося шатра. Уже давно устанавливают везде такие ёлки- над ними переливающиеся шатры- купола. А у нас только скучный конус, примитивно украшенный. Видимо ещё и места нет для нормальной ёлки- все отдано под каток, какие то сомнительные качельки, пластиковые купола. Украшения в Ярославле в основном допотопные, некоторые уже годами повторяются. Скучный новогодний Ярославль.
Гость
5 минут
Мэр хотя бы представляет территориальное расположение жителей районов города, зазывая праздновать встречу НГ.. Заволжан к ДК Энергетик (Средний поселок) и ДК Гамма (Резинотехника), а весь Красноперекопский р-н к ДК Нефтяник (Кресты). А для жителей Фрунзенского р-на вообще площадку не отвели.
Читать все комментарии
Гость
