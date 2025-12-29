В Ярославле на Новый год перекроют центральные улицы. Где будет не проехать

В Ярославле на Новый год перекроют движение по центральным улицам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют движение по центральным улицам на Новый год. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей будут действовать с 19:00 30 декабря до 4:00 часов 1 января.

Указано, что парковать машины будет запрещено на участках нескольких улиц: Советской, Первомайской, Трефолева, Кирова, Кедрова, Революционной, Нахимсона, Подзеленье, Волжской набережной (верхний ярус), Народного переулка, Советского переулка и площади Челюскинцев.

«Также с 7:00 31 декабря до 4:00 1 января на вышеуказанных участках улиц вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали в мэрии.

Схема перекрытий в центре на Новый год в Ярославле Источник: мэрия Ярославля

Ранее власти назвали площадки в Ярославле, где пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года.