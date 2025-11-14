В центре Ярославля установят 12-метровую елку. Где она появится

В центре Ярославля установят 12-метровую елку Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика, который установит в городе 12-метровую ёлку. Согласно данным «ЕИС Торги», конкурс выиграл предприниматель Юрий Цуканов из Подмосковья. Цена контракта составляет 450 тысяч рублей.

«Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Общая высота ели (каркаса с ветками) — не менее 12 метров и не более 12,5 метра, диаметр (каркаса с ветками) — не менее 4,6 метра и не более 4,8 метра», — говорится в описании объекта закупки.

Как ранее сообщили 76.RU в «Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля», 12-метровую ёлку власти планируют установить на улице Революционной.

ИП Юрий Цуканов зарегистрирован в 2019 году в Павловском Посаде Московской области. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Согласно данным «Контур. Фокуса», в 2025 году индивидуальный предприниматель также поставляет новогоднюю ёлку для Белореченского городского поселения Краснодарского края и Солецкого городского поселения Новгородской области.

Поставщик должен доставить ель, не менее 39 вертикальных гирлянд и шкаф управления к ним, световую макушку, не менее 600 игрушек для украшения и подиум для установки.