В Ярославле распродают имущество скандального подрядчика, провалившего благоустройство парков

В Ярославле распродают имущество скандального подрядчика, провалившего благоустройство парков

Спецтехника фирмы Вагинака Погосяна оказалась в распоряжении приставов

В Ярославле выставили на продажу имущество скандального подрядчика

В Ярославле выставили на продажу имущество скандального подрядчика

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Ярославле выставили на продажу имущество компании «Ярдорремстрой». Именно она провалила благоустройство в парке Судостроителей во Фрунзенском районе, парке 30-летия Победы в Брагине и территории ДК «Гамма» за Волгой по контрактам 2024 года.

Информация о продаже имущества компании появилась на сайте УФССП по Ярославской области. Аукцион должен пройти 21 января 2026 года.

В состав лота вошла спецтехника компании: три самосвала МАЗ 2009 года выпуска. Начальная цена двух грузовиков  — 618 тысяч 760 рублей 61 копейка за каждый, третьего — 813 тысяч 150 рублей 34 копейки.

Указано, что арестованные машины находятся в Ярославле на Промышленной улице, 20, к. 3.

Основанием реализации двух самосвалов указано решение Арбитражного суда Нижегородской области. В документе указано, что копию постановления должны были направить ООО «Авен-НН». Это — та самая компания, которая ранее подала иск о признании «Ярдорремстроя» банкротом.

Читайте также

Третий самосвал арестовали по решению Дзержинского районного суда за неоплату штрафа в 400 тысяч рублей в пользу агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области.

Чтобы попытаться принять участие в аукционе и выкупить машины «Ярдорремстроя», нужно внести задаток. Подробно информация о суммах расписана на сайте регионального УФССП.

Компанией «Ярдорремстрой» владеет известный в городе бизнесмен Вагинак Погосян. Личность он обсуждаемая. За его плечами — уголовный срок за мошенничество, который не помешал ему построить дорожный бизнес и выигрывать госконтракты. Следует упомянуть, что проекты, за которые бралась компания, часто оказывались провальными.

Например, как уже было сказано ранее, «Ярдорремстрой» благоустраивал парк Судостроителей во Фрунзенском районе, парк 30-летия Победы в Брагине и территорию ДК «Гамма» в Заволжском районе. Фирма выиграла многомиллионные контракты в 2024 году, но работы так и не завершила.

Власти в одностороннем порядке расторгли договор. Тогда Артём Молчанов тоже получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства. А позже градоначальник получил еще одно представление после прокурорской проверки.

За парки после «Ярдорремстроя» взялся «Горзеленхозстрой», а власти через суд потребовали с фирмы Вагинака Погосяна деньги за невыполненные работы. Также «Ярдорремстрой» решили обанкротить другие компании, которым, вероятно, задолжали ярославские дорожники.

Ранее мы публиковали подробный текст о том, как предприниматель зарабатывал на провальном благоустройстве.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Подрядчик Ярдорремстрой Вагинак Погосян Спецтехника Судебные приставы
Комментарии
2
Гость
12 минут
В Государственной думе расторгли трудовые отношения с 15 помощниками депутатов по итогам проверки, связанной с продажей мест для участия в круглых столах.
Гость
5 минут
Чем отличается схема Долиной от схемы Погосяна ?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем