Лишь одному знаку зодиака крупно повезет 14 июля — может быть, вашему?

Кого-то новолуние 14 июля выведет на первый план, а кого-то заставит пересмотреть образ жизни Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Новолуние 14 июля заставит все знаки зодиака сбавить обороты и заглянуть в прошлое. Это время не для резкого старта, а для наведения порядка в тех сферах, которые требуют доработки. Рассказываем, чего ждать разным знакам зодиака от этого новолуния и от лунного месяца, которое оно открывает.

Что особенного в новолунии 14 июля

Оно открывает новый лунный цикл, который продлится 29,5 дня. С точки зрения астрономии и гидрологии, это стандартное циклическое явление. Единственное его физическое проявление на Земле — это так называемые сизигийные приливы: из-за того, что Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, их гравитационные силы суммируются, вызывая самые высокие приливы и самые низкие отливы в океанах. Влияние фазы Луны на самочувствие и здоровье людей наукой не доказано.

А вот астрологи называют это новолуние уникальным и «эмоционально заряженным» из-за редкого стечения космических факторов.

Во-первых, новолуние проходит в знаке Рака — том самом, которым официально управляет Луна. Это максимально усиливает темы дома, семьи, безопасности, заботы о близких и интуиции.

— Новолуние в Раке 14 июля открывает лунный месяц, который отличается от предыдущего по ощущениям от близнецовского. Всё замедляется, месяц тяжеловесный. Процессы идут более туго, спокойнее, а чувствительность, наоборот, усиливается, — говорит астролог Василиса Володина.

Во-вторых, Луна обновляется в точном соединении с ретроградным Меркурием в Раке. Из-за этого событие направлено не на резкий старт с чистого листа, а на возвращение к прошлому. Могут всплыть старые семейные разговоры, нерешенные имущественные вопросы или забытые обиды, которые требуют пересмотра.

— Бессмысленно загадывать желание про материальные дела вообще или про какие-то внешние события — только про то, что зависит от вас, — убеждена Василиса Володина. — Градус новолуния будет находиться в тесном соединении с ретроградным Меркурием, и это ключевая характеристика месяца. Мыслительные процессы разворачиваются назад. Возвращение к старым разговорам, к нерешенным вопросам, к прежним договоренностям.

В-третьих, помимо Меркурия, в этот момент ретроградными будут Плутон, Сатурн и Нептун. Это делает период идеальным для глубокого анализа, планирования и работы над ошибками, но крайне неблагоприятным для импульсивных действий и запуска новых масштабных бизнес-проектов.

— По реализации новых дел это трудный месяц. И я бы не ждала, что он с легкостью исполнит вообще какие-то планы и желания. Используйте его для возвращения к старым делам, для доработки. Для восстановления документов, для защиты, — говорит Василиса Володина.

Что новолуние 14 июля принесет разным знакам зодиака

Нельзя сказать, что на каждого новолуние будет действовать одинаково. Каждый знак зодиака почувствует его влияние по-своему.

Овен

Сфера влияния: дом, семья, недвижимость.

Чего ждать: новолуние заставит вас временно забыть о карьерных амбициях и с головой уйти в домашние дела. Могут всплыть старые семейные конфликты или нерешенные вопросы с ремонтом и документами на жилье.

Что делать: навестите родителей, займитесь благоустройством дома, укрепите безопасность жилища (поставьте новые замки или сигнализацию). Удачный момент, чтобы передоговориться об условиях аренды или купли-продажи, если сделка тянется из прошлого.

Телец

Сфера влияния: общение, близкий круг, обучение, поездки.

Чего ждать: придется пересмотреть свои контакты. В вашу жизнь могут внезапно вернуться старые знакомые, бывшие одноклассники или дальние родственники, связь с которыми была утеряна.

Что делать: поднимайте старые конспекты, возобновляйте заброшенные курсы обучения. Будьте предельно аккуратны за рулем и тщательно проверяйте билеты и документы перед поездками.

Близнецы

Сфера влияния: финансы, личные ресурсы, самооценка.

Чего ждать: месяц потребует жесткого аудита вашего кошелька. Новые источники дохода искать пока рано, а вот разобраться со старыми долгами придется. Могут задерживаться выплаты или всплыть забытые финансовые обязательства.

Что делать: пересчитайте бюджет, откажитесь от импульсивных покупок. Отличный период, чтобы потребовать старый долг или вернуться к обсуждению вашей зарплаты на прежнем месте работы.

Рак

Сфера влияния: личность, внешность, личные цели.

Чего ждать: вы — главный герой этого новолуния. Чувствительность и интуиция возрастут до максимума. Вы можете ощутить острую потребность полностью переосмыслить свой образ жизни, сменить имидж или вернуться к своим истинным желаниям.

Что делать: не спешите рубить с плеча. Займитесь здоровьем, разберитесь в себе с помощью психологии. Вспомните, какие личные цели вы забросили год назад, и попробуйте подойти к ним с другой стороны.

Лев

Сфера влияния: подсознание, тайны, уединение, очищение.

Чего ждать: время вынужденной остановки и глубокой перезагрузки. Социальная жизнь может на время затихнуть, захочется спрятаться от всех. Могут сниться яркие вещие сны или откроются старые тайны.

Что делать: месяц идеален для отдыха, санаторного лечения, детокса и завершения психологических гештальтов. Очистите пространство вокруг себя — выбросьте хлам из дома и отпустите былые обиды.

Дева

Сфера влияния: друзья, единомышленники, планы на будущее.

Чего ждать: переформатирование круга общения. Вы можете разочароваться в ком-то из нынешних друзей или, наоборот, возобновить дружбу со старым близким человеком.

Что делать: возвращайтесь к старым командным проектам, которые вы когда-то поставили на паузу. Пересмотрите свои долгосрочные планы — возможно, то, о чем вы мечтали три года назад, вам больше не нужно.

Весы

Сфера влияния: карьера, статус, жизненные цели.

Чего ждать: на работе процессы могут сильно затормозиться. Новые проекты будут продвигаться со скрипом. Возможна смена руководства или возвращение к старым обязанностям и проектам.

Что делать: Не пытайтесь штурмовать новые карьерные вершины. Перепроверьте старые отчеты, исправьте прошлые ошибки в документах. Отличный момент, чтобы восстановить свою репутацию в глазах начальства.

Скорпион

Сфера влияния: мировоззрение, высшее образование, заграница.

Чего ждать: могут затянуться юридические дела, судебные процессы или вопросы с получением виз и загранпаспортов. В сознании произойдет переоценка ценностей — старые авторитеты могут рухнуть.

Что делать: идеальное время, чтобы восстановиться в вузе, пересдать старые экзамены или отправиться в места, где вы уже когда-то бывали и чувствовали себя духовно сильным.

Стрелец

Сфера влияния: чужие деньги, инвестиции, кризисы, трансформация.

Чего ждать: острый период для совместных финансов (деньги партнера, кредиты, налоги, наследство). Могут напомнить о себе старые штрафы, налоговые задолженности или вопросы страхования.

Что делать: закрывайте кредиты, не берите новые займы. Месяц требует осторожности в экстремальных видах спорта. Направьте энергию на глубокую внутреннюю работу и избавление от вредных привычек.

Козерог

Сфера влияния: отношения, брак, деловое партнерство.

Чего ждать: ретро-Меркурий в секторе партнерства гарантированно вернет в вашу жизнь «бывших» — как в любви, так и в бизнесе. Начнутся выяснения старых отношений, недопонимание и разборы прошлых полетов.

Что делать: не спешите вступать в одну реку дважды без четких условий. Используйте это время, чтобы переписать старые брачные или деловые контракты, обсудить былые обиды и окончательно расставить точки над «i».

Водолей

Сфера влияния: работа, рутина, здоровье, домашние животные.

Чего ждать: на работе навалится рутина, могут вернуться старые недоделанные задачи или застрять текущие процессы. Организм может напомнить о хронических недомоганиях, которые вы долго игнорировали.

Что делать: самое время пройти чекап, вернуться к заброшенной диете или спортивному режиму. Наведите идеальный порядок в рабочих файлах и завершите долгострои.

Рыбы

Сфера влияния: творчество, любовь, дети, хобби.

Чего ждать: вдохновение может временно иссякнуть, требуя возврата к старым истокам. В романтической сфере возможен привет от бывших возлюбленных или повторение старых сценариев в текущих отношениях.

Что делать: вернитесь к заброшенному творческому хобби. Пересмотрите свои подходы к воспитанию детей. Не стройте иллюзий по поводу внезапно вернувшихся пассий — сначала разберитесь с прошлыми уроками.

Чем стоит заняться в новолуние

В это новолуние астрологи советуют наводить порядок в доме, общаться с родителями, устраивать тихие семейные вечера, заниматься психологическими практиками и закрывать старые долги.