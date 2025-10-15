НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле банкротят компанию, провалившую благоустройство в городских парках

В Ярославле банкротят компанию, провалившую благоустройство в городских парках

Кто подал иск в Арбитражный суд

156
В Ярославле банкротят компанию «Ярдорремстрой» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.comВ Ярославле банкротят компанию «Ярдорремстрой» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Ярославле банкротят компанию «Ярдорремстрой»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Арбитражный суд Ярославской области подали иск о признании банкротом компании «Ярдорремстрой». Это — та самая фирма, которая провалила благоустройство в парке Судостроителей во Фрунзенском районе, парке 30-летия Победы в Брагине и территории ДК «Гамма» за Волгой.

В карточке дела указано, что иск подало нижегородское ООО «Авен-НН». Заявление было принято к производству. Следующее заседание назначено на 28 октября. Общая сумма задолженности «Ярдорремстроя» перед «Авен-НН» пока не указана. Вероятно, подробности разбирательства станут известны на следующих этапах рассмотрения.

ООО «Авен-НН» было образовано в ноябре 2014 года и зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Указано, что основное направление работы компании — розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах.

Гендиректор компании — Сергей Сутырин. Единственным владельцем указан Денис Целихович.

Известно, что в 2024 году выручка компании составила 137,4 млн, из которых после вычета всех производственных расходов осталось 190 тысяч рублей чистой прибыли.

«Авен-НН» не единственная компания, потребовавшая признать «Ярдорремстрой» банкротом. «Производственная компания „Стилобит“ из Екатеринбурга пытается добиться в суде того же. Заявление было принято, следующее заседание назначено на 21 октября. Подробности по делу также пока не опубликованы.

ООО Производственная компания «Стилобит» была образована в августе 2013 года. Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге Свердловской области. Компания занимается производством прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Судя по сайту компании, она производит стабилизирующие добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Директор фирмы — Петр Мазепа. Владельцем является ПАО «Уральский Асбестовый Горно-Обогатительный Комбинат». По данным сервиса «КонтурФокус», у предприятия пять действующих акционеров.

Выручка «Стилобита» в 2024 году составила 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль — 128,8 млн рублей.

Судя по виду деятельности компаний, можно предположить, что «Ярдорремстрой» закупал у фирм продукцию или услуги, и, вероятно, вовремя не рассчитался за них.

Кстати, с долгами у компании дела обстоят не очень. На сайте Арбитражного суда Ярославской области есть несколько исков к дорожникам по неоплаченным задолженностям. Одна из них, например, составляет больше 78,5 миллиона рублей. Однако заявление было возвращено заявителю из-за неоплаченной госпошлины.

Компанией «Ярдорремстрой» владеет известный в городе бизнесмен Вагинак Погосян. Личность он неординарная. За его плечами есть уголовный срок за мошенничество. А проекты, за которые бралась компания бизнесмена, часто оказывались провальными.

Например, как уже было сказано ранее, «Ярдорремстрой» благоустраивал парк Судостроителей во Фрунзенском районе, парк 30-летия Победы в Брагине и территорию ДК «Гамма» в Заволжском районе. Фирма выиграла многомиллионные контракты в 2024 году, но работы так и не завершила.

Власти в одностороннем порядке расторгли договор. Тогда Артём Молчанов тоже получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства. А позже градоначальник получил еще одно представление после прокурорской проверки.

За парки после «Ярдорремстроя» взялся «Горзеленхозстрой», а власти через суд потребовали с фирмы Вагинака Погосяна деньги за невыполненные работы.

Ранее мы публиковали подробный текст о том, как предприниматель зарабатывал на провальном благоустройстве.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Банкротство Иск Арбитражный суд Вагинак Погосян Благоустройство
