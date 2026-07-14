Ильин день в 2026 году: какого числа и что нельзя делать — приметы и традиции

Пророк Илия — одна из самых ярких и суровых фигур Ветхого Завета. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве, когда им правил царь Ахав и его жестокая жена Иезавель, насаждавшие культ языческого бога Баала.

Библия описывает Илию не просто как проповедника, а как человека, чье слово имело абсолютную власть над силами природы. Например, чтобы вразумить Ахава, Илия явился к нему и объявил: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». После этого в Израиле на три года наступил страшный голод и засуха. Сам Илия в это время скрывался у ручья Хораф, куда, по велению Бога, вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.

Когда ручей высох, Бог послал Илию в языческий город Сарепту Сидонскую к бедной вдове. У женщины осталась последняя горсть муки и немного масла, из которых она собиралась испечь лепешку для себя и сына, перед тем как умереть от голода. Илия попросил сначала накормить его. Вдова поверила пророку — и произошло чудо: пока продолжался голод, мука в ее кадке и масло в кувшине не заканчивались.

Пока Илия жил в доме сарептской вдовы, ее единственный сын тяжело заболел и умер. Безутешная мать решила, что пророк принес в ее дом кару за грехи. Тогда Илия взял безжизненное тело мальчика, отнес в свою горницу, трижды простерся над ним и горячо взмолился Богу. Душа ребенка вернулась в тело, и мальчик ожил. Это было первое описанное в Библии воскрешение человека.

И это далеко не все чудеса, которыми прославился Илия. Огненный дождь, низведение огня на солдат царя, разделение вод реки Иордан — тоже его рук дело. А на небо он вознесся на огненной колеснице, так и не познав физической смерти. Живым его на небо взяли за святость.

Приняв христианство, славяне перенесли на Илью Пророка черты своего главного громовержца — бога Перуна. В сознании людей Илья стал повелителем гроз, дождей, молний и плодородия. Гром в небе наши предки объясняли просто: «Илья на своей огненной колеснице по небу катит».