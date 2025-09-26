Прокуратура внесла мэру Ярославля представление. Что случилось

Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославской области внесла представление мэру Ярославля Артёму Молчанову. Правоохранители посетили парк 30-летия Победы в Дзержинском районе города Ярославля и общественную территорию вблизи ДК «Гамма» в Заволжском районе, где проводят благоустройство.

«По результатам проверки прокуратура области внесла мэру Ярославля представление об устранении нарушений в части ненадлежащего контроля за ходом выполнения работ, неэффективного использования установленного оборудования и его ненадлежащего содержания», — рассказали в прокуратуре.

Теперь правоохранители будут следить за устранением выявленных нарушений, а также завершение всех работ по контракту.

Благоустройство в парках выполняла скандальная компания «Ярдорремстрой». Фирма выиграла многомиллионные контракты в 2024 году, но работы так и не завершила. Власти в одностороннем порядке расторгли договор. Тогда Артём Молчанов тоже получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства

Было решено, что за парки возьмется «Горзеленхозстрой», а власти через суд потребовали с «Ярдорремстроя» деньги за невыполненные работы.