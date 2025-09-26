НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Город Прокуратура внесла мэру Ярославля представление. Что случилось

Прокуратура внесла мэру Ярославля представление. Что случилось

Рассказываем, что не понравилось правоохранителям

377
Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / TelegramМэр Ярославля получил представление от прокуратуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославской области внесла представление мэру Ярославля Артёму Молчанову. Правоохранители посетили парк 30-летия Победы в Дзержинском районе города Ярославля и общественную территорию вблизи ДК «Гамма» в Заволжском районе, где проводят благоустройство.

«По результатам проверки прокуратура области внесла мэру Ярославля представление об устранении нарушений в части ненадлежащего контроля за ходом выполнения работ, неэффективного использования установленного оборудования и его ненадлежащего содержания», — рассказали в прокуратуре.

Теперь правоохранители будут следить за устранением выявленных нарушений, а также завершение всех работ по контракту.

Благоустройство в парках выполняла скандальная компания «Ярдорремстрой». Фирма выиграла многомиллионные контракты в 2024 году, но работы так и не завершила. Власти в одностороннем порядке расторгли договор. Тогда Артём Молчанов тоже получил представление от прокуратуры за срыв сроков благоустройства

Было решено, что за парки возьмется «Горзеленхозстрой», а власти через суд потребовали с «Ярдорремстроя» деньги за невыполненные работы.

Мы рассказывали, кто владеет скандальной фирмой, и как бизнесмен зарабатывал на провальном благоустройстве в городе.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Представление Благоустройство Парк Прокуратура Мэр Артем Молчанов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
35 минут
Так его, уже давно не предупреждать надо, а на Родину, в Киров, лес валить!
Гость
32 минуты
Получение представления для мэра это как получение еженедельной газеты. Их много и они регулярны. Ситуация с благоустройством парков и иных площадок плачевно. Сроки не то что не соблюдаются, они сорваны полностью. Качество работ не выдерживает критики Контроля со стороны мэрии похоже нет совсем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление