«Течет ржавая жижа с песком»: жители ярославского поселка обратились к президенту из-за грязной воды

«Течет ржавая жижа с песком»: жители ярославского поселка обратились к президенту из-за грязной воды

Проблема возникла в поселке Ростовского округа

491
Жители Ярославской области пожаловались на грязную воду | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Жители Ярославской области пожаловались на грязную воду

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Жители поселка Семибратово в Ростовском округе Ярославской области пожаловались на многолетние проблемы с качеством питьевой воды. Они обратились с этой проблемой к президенту России Владимиру Путину.

Речь идет о части поселка со стороны термозавода, где проживают около трех тысяч человек.

«Жильцы дома № 26 на Ленинской улице рассказали, что из крана у них течет ржавая жижа с песком и болотным запахом. Для питья и приготовления пищи люди вынуждены покупать воду в магазинах. Бытовая техника ломается, а белое белье после стирки превращается в коричневое. Переписка с разными ведомствами и проверки ни к чему не привели», — уточнили активисты Народного фронта Ярославской области.

Проблема с грязной водой обнаружена в поселке Семибратово Ростовского округа

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

По словам жителей Семибратово, вода поступает в квартиры прямиком из реки.

В региональном Министерстве строительства и ЖКХ в ответ на запрос общественников сообщили, что Ярославский областной водоканал пробурил две новые скважины.

«В ближайшее время должны смонтировать наземные павильоны, установить автоматизированные системы управления, насосное оборудование, параллельно ведется промывка скважин и отбор проб воды для лабораторных анализов», — сообщили в Народном фронте.

Оснастить скважины станцией очистки и подать чистую воду в дома жителей планируют в первом полугодии 2026 года. В Народном фронте заявили, что взяли ситуацию на контроль.

Напомним, что 19 декабря в 12:00 началась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. В режиме реального времени собираем все важные заявления главы страны в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ростовский район Качество воды Прямая линия с Владимиром Путиным
Гость
1 час
да неужели Его Превосходительство не знал об тяжкой доле недорогих россиян?
Гость
1 час
Наивные люди
Гость
