Политика Итоги с Путиным-2025 Онлайн-трансляция «Это сознательный шаг, плата»: Путин рассказывает о реальной ситуации в экономике. Онлайн-трансляция прямой линии

«Это сознательный шаг, плата»: Путин рассказывает о реальной ситуации в экономике. Онлайн-трансляция прямой линии

Собираем в режиме реального времени самые важные заявления

567

В пятницу, 19 декабря в Гостином дворе готовятся к началу прямой линии с президентом. К зданию уже съехались десятки журналистов. В эфире Владимир Путин ответит на вопросы россиян и подведет итоги 2025 года.

Всё самое важное с прямой линии MSK1.RU собирает в этом онлайн-репортаже.

Смотрите прямую линию с президентом вместе с MSK1.RU

Источник:

Ruptly

Елена Халматова

Второй вопрос был от Александра Гамова из «Комсомольской правды». Он спросил, как развивается программа для участников специальной военной операции «Время героев».

Отвечая, Владимир Путин сравнил героев СВО с ветеранами Великой отечественной войны. Он вспомнил, что в его школьные годы были педагоги, отвоевавшие на фронте.

«У меня преподавали такие люди, мы все их уважали», — отметил он. — А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники СВО? Вот Наран сидит, я его даже не узнал. На Совбезе он докладывал так, что все глаза выпучили. А тут скромный сидит».

<p>Владимир Путин</p><p>Владимир Путин</p>

У нас сотни тысяч ребят на СВО воюют. И не все стремятся делать такую карьеру на гражданке. Но те кто хотят, мы должны предоставить им такую возможность.

Владимир Путин

О программе развития участников спецоперации «Время героев»
Обсудить
Елена Халматова

Первый вопрос из зала поступил от журналиста из Сибири. Владимира Путина спросили про сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ. Он будет запущен уже в следующем году.

«Это хорошая и приятная новость, эта тема возникла в ходе проведения совета по науке в Новосибирске, в 2018 году. И коллеги из Сибирского отделения РАН предложили создать СКИФ. Были задержки, но нам удалось закончить эту работу, это здорово. Я хочу всех, кто к этому причастен, поздравить с этим», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что подобная установка у нас уже была, но старого поколения, в Москве. Параллельно будет создаваться такая система во Владивостоке и других городах страны. По его словам, СКИФ «дает возможность проводить исследования фундаментального и прикладного характера».

Чтобы задерживать ученых в России, президент предложил создавать лабораторную базу. Для специалистов это может быть важнее чем что-либо другое. Но и «что-либо другое» тоже важно — уровень зарплаты и другие условия.

«На вопрос: „Почему вернулись?“. Во-первых, здесь лабораторные базы, создаются возможности. Но одна из главных причин — переживаем за наших детей. Посылать их местные школы — по нашему убеждению, становится невозможным. Слава богу, у нас с вами на повестке дня — защита традиционных ценностей. И в совокупности принимают решение вернуться на родину».

Обсудить
Елена Халматова

Президент заявил, что рост ВВП России в 2025 году составил 1%. Также в 2025 году сохранились хорошие темпы повышения реальных зарплат: они выросли на 4,5%.

К прямой линии президент подготовился — принес с собой табличку | Источник: Ruptly

К прямой линии президент подготовился — принес с собой табличку

Источник:

Ruptly

«Что у нас произошло в экономике за прошедший год? Рост ВВП составляет 1%, но, если взять за трехлетку, такой счет является вполне корректным, то общий рост — 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%. Что касается 1% роста в этом году. Это осознанные действия со стороны правительства и Центрального банка, и всего руководства страны, связанное с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%», — заявил Путин.

К концу года она будет меньше 6% — 5,7%, 5,8%. Но снижение темпов экономического роста — сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.

Владимир Путин

президент России
Обсудить
Елена Халматова

На экране по традиции транслируются вопросы россиян. Показываем вам самые яркие.

Источник: Ruptly
Источник:

Ruptly

Источник: Ruptly
Источник:

Ruptly

Источник: Ruptly
Источник:

Ruptly

Источник: Ruptly
Источник:

Ruptly

Обсудить
Елена Халматова

Путин заявил, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

«Зеленский — артист, и артист талантливый, говорю без всякой иронии», — прокомментировал президент.

Обсудить
Елена Халматова

Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии. Он участвовал в освобождении Северска.

Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии | Источник: Ruptly

Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии

Источник:

Ruptly

«Мирные жители находились в постоянном страхе, были под натиском противника. Когда мы зашли, люди были в тяжелом состоянии — физически и морально. Были подавлены. Когда они увидели нас, были рады, ждали нашего прихода», — подчеркнул Очир-Горяев.

Обсудить
Вера Борисова

Главное из заявлений Путина о ходе СВО:

  • Купянск под контролем ВС РФ;

  • в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем;

  • более половины Константиновки в ДНР освобождено;

  • попытки ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска (Покровска) безуспешны;

  • Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время;

  • из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.

Обсудить
Елена Халматова

Что известно о ситуации с СВО

Владимир Путин заявил, что только что получил доклад главы Генштаба о ситуации в СВО. Согласно нему, инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.

Что касается ДНР, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время. Более половины Константиновки взято. Также президент отметил, что Красноармейск — очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, а Димитров — важный населенный пункт, полностью окружен.

«Под Купянском в окружении 3,5 тысячи военных ВСУ, шансов у них практически нет», — отметил президент.

Группировка «Восток» быстрыми темпами двигается по Запорожской области.

Источник:

Ruptly

Обсудить
Елена Халматова

Первый вопрос был посвящен переговорам России и Украины. Владимир Путин заявил, что не видит готовности Украины к мирному урегулированию конфликта. Россия готова и хочет завершить всё мирными средствами на основе изложенных ранее условий и при устранении первопричин, сказал президент.

«Только что выслушал очередной доклад начальника генерального штаба, — сказал Путин. — Сразу после того как наши войска вышибли с Курской земли инициатива целиком перешла в руки Российских Вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отходит».

Обсудить
Елена Халматова

Владимир Путин уже прибыл в Гостиный двор. Прямая линия стартовала.

Владимир Путин начал прямую линию | Источник: Ruptly

Владимир Путин начал прямую линию

Источник:

Ruptly

Обсудить
Елена Халматова

Перед началом прямой линии с Владимиром Путиным выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что формат трансляции, в которой граждане могут пообщаться с главой государства, уникальный.

«За две недели собрали почти 3 миллиона вопросов. Будем чередовать вопросы граждан, которые отобрали модераторы и сам президент, и наших уважаемых журналистов», — сказал Песков.

Обсудить
Елена Халматова

В 2025 году ведущими прямой линии будут журналисты «России 1» Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская.

«Вопросов, подчеркиваю, очень и очень много. Два с половиной миллиона вопросов на этот момент от телезрителей. А еще сколько вопросов будет у журналистов, которые в зале собрались. Тоже, я думаю, сотни», — сообщил Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В 2025 году ведущими прямой линии будут журналисты «России 1» Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская

Источник:

«Зарубин» / T.me

Обсудить
Елена Халматова

Куда отправлять вопросы для прямой линии с Путиным

В прошлом году прямая линия продлилась около 4 часов. Вопросы будут принимать до конца программы, задать их можно по номеру 8 800 200-40-40. Также принимаются SMS и MMS. Направить обращения также можно на сайте, в приложении и социальных сетях.

Рассказываем, куда направлять вопросы Владимиру Путину | Источник: Городские медиа

Рассказываем, куда направлять вопросы Владимиру Путину

Источник:

Городские медиа

Обсудить
Елена Халматова

Остается около 20 минут до начала эфира. Зал, где пройдет прямая линия, постепенно заполняется. Вопросы у пришедших разные: кто-то хочет узнать будущее отношений России и США, а некоторые — устроить свою личную жизнь.

Зал, в котором через 20 минут начнется эфир, постепенно заполняется журналистами

Источник:

«Кремль. Новости» / T.me

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с особым вопросом | Источник: RIA_Kremlinpool / T.me

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с особым вопросом

Источник:

RIA_Kremlinpool / T.me

Обсудить
ПО ТЕМЕ
Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Вера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года
Гость
1 час
Правильно говорить - итоги жизни с ВВП
Гость
1 час
А про половцев с печенегами расскажет? Или про свою переписку с Рюриком?
Читать все комментарии
Гость
