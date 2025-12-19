«Это сознательный шаг, плата»: Путин рассказывает о реальной ситуации в экономике. Онлайн-трансляция прямой линии

Первый вопрос из зала поступил от журналиста из Сибири. Владимира Путина спросили про сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ. Он будет запущен уже в следующем году.

«Это хорошая и приятная новость, эта тема возникла в ходе проведения совета по науке в Новосибирске, в 2018 году. И коллеги из Сибирского отделения РАН предложили создать СКИФ. Были задержки, но нам удалось закончить эту работу, это здорово. Я хочу всех, кто к этому причастен, поздравить с этим», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что подобная установка у нас уже была, но старого поколения, в Москве. Параллельно будет создаваться такая система во Владивостоке и других городах страны. По его словам, СКИФ «дает возможность проводить исследования фундаментального и прикладного характера».

Чтобы задерживать ученых в России, президент предложил создавать лабораторную базу. Для специалистов это может быть важнее чем что-либо другое. Но и «что-либо другое» тоже важно — уровень зарплаты и другие условия.

«На вопрос: „Почему вернулись?“. Во-первых, здесь лабораторные базы, создаются возможности. Но одна из главных причин — переживаем за наших детей. Посылать их местные школы — по нашему убеждению, становится невозможным. Слава богу, у нас с вами на повестке дня — защита традиционных ценностей. И в совокупности принимают решение вернуться на родину».