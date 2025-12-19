«Это сознательный шаг, плата»: Путин рассказывает о реальной ситуации в экономике. Онлайн-трансляция прямой линии

В пятницу, 19 декабря в Гостином дворе готовятся к началу прямой линии с президентом. К зданию уже съехались десятки журналистов. В эфире Владимир Путин ответит на вопросы россиян и подведет итоги 2025 года.
Всё самое важное с прямой линии MSK1.RU собирает в этом онлайн-репортаже.
Второй вопрос был от Александра Гамова из «Комсомольской правды». Он спросил, как развивается программа для участников специальной военной операции «Время героев».
Отвечая, Владимир Путин сравнил героев СВО с ветеранами Великой отечественной войны. Он вспомнил, что в его школьные годы были педагоги, отвоевавшие на фронте.
«У меня преподавали такие люди, мы все их уважали», — отметил он. — А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники СВО? Вот Наран сидит, я его даже не узнал. На Совбезе он докладывал так, что все глаза выпучили. А тут скромный сидит».
У нас сотни тысяч ребят на СВО воюют. И не все стремятся делать такую карьеру на гражданке. Но те кто хотят, мы должны предоставить им такую возможность.
Первый вопрос из зала поступил от журналиста из Сибири. Владимира Путина спросили про сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ. Он будет запущен уже в следующем году.
«Это хорошая и приятная новость, эта тема возникла в ходе проведения совета по науке в Новосибирске, в 2018 году. И коллеги из Сибирского отделения РАН предложили создать СКИФ. Были задержки, но нам удалось закончить эту работу, это здорово. Я хочу всех, кто к этому причастен, поздравить с этим», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что подобная установка у нас уже была, но старого поколения, в Москве. Параллельно будет создаваться такая система во Владивостоке и других городах страны. По его словам, СКИФ «дает возможность проводить исследования фундаментального и прикладного характера».
Чтобы задерживать ученых в России, президент предложил создавать лабораторную базу. Для специалистов это может быть важнее чем что-либо другое. Но и «что-либо другое» тоже важно — уровень зарплаты и другие условия.
«На вопрос: „Почему вернулись?“. Во-первых, здесь лабораторные базы, создаются возможности. Но одна из главных причин — переживаем за наших детей. Посылать их местные школы — по нашему убеждению, становится невозможным. Слава богу, у нас с вами на повестке дня — защита традиционных ценностей. И в совокупности принимают решение вернуться на родину».
Президент заявил, что рост ВВП России в 2025 году составил 1%. Также в 2025 году сохранились хорошие темпы повышения реальных зарплат: они выросли на 4,5%.
«Что у нас произошло в экономике за прошедший год? Рост ВВП составляет 1%, но, если взять за трехлетку, такой счет является вполне корректным, то общий рост — 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%. Что касается 1% роста в этом году. Это осознанные действия со стороны правительства и Центрального банка, и всего руководства страны, связанное с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%», — заявил Путин.
К концу года она будет меньше 6% — 5,7%, 5,8%. Но снижение темпов экономического роста — сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.
На экране по традиции транслируются вопросы россиян. Показываем вам самые яркие.
Путин заявил, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.
«Зеленский — артист, и артист талантливый, говорю без всякой иронии», — прокомментировал президент.
Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии. Он участвовал в освобождении Северска.
«Мирные жители находились в постоянном страхе, были под натиском противника. Когда мы зашли, люди были в тяжелом состоянии — физически и морально. Были подавлены. Когда они увидели нас, были рады, ждали нашего прихода», — подчеркнул Очир-Горяев.
Главное из заявлений Путина о ходе СВО:
Купянск под контролем ВС РФ;
в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем;
более половины Константиновки в ДНР освобождено;
попытки ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска (Покровска) безуспешны;
Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время;
из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.
Что известно о ситуации с СВО
Владимир Путин заявил, что только что получил доклад главы Генштаба о ситуации в СВО. Согласно нему, инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.
Что касается ДНР, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время. Более половины Константиновки взято. Также президент отметил, что Красноармейск — очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, а Димитров — важный населенный пункт, полностью окружен.
«Под Купянском в окружении 3,5 тысячи военных ВСУ, шансов у них практически нет», — отметил президент.
Группировка «Восток» быстрыми темпами двигается по Запорожской области.
Первый вопрос был посвящен переговорам России и Украины. Владимир Путин заявил, что не видит готовности Украины к мирному урегулированию конфликта. Россия готова и хочет завершить всё мирными средствами на основе изложенных ранее условий и при устранении первопричин, сказал президент.
«Только что выслушал очередной доклад начальника генерального штаба, — сказал Путин. — Сразу после того как наши войска вышибли с Курской земли инициатива целиком перешла в руки Российских Вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отходит».
Владимир Путин уже прибыл в Гостиный двор. Прямая линия стартовала.
Перед началом прямой линии с Владимиром Путиным выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что формат трансляции, в которой граждане могут пообщаться с главой государства, уникальный.
«За две недели собрали почти 3 миллиона вопросов. Будем чередовать вопросы граждан, которые отобрали модераторы и сам президент, и наших уважаемых журналистов», — сказал Песков.
В 2025 году ведущими прямой линии будут журналисты «России 1» Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская.
«Вопросов, подчеркиваю, очень и очень много. Два с половиной миллиона вопросов на этот момент от телезрителей. А еще сколько вопросов будет у журналистов, которые в зале собрались. Тоже, я думаю, сотни», — сообщил Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Куда отправлять вопросы для прямой линии с Путиным
В прошлом году прямая линия продлилась около 4 часов. Вопросы будут принимать до конца программы, задать их можно по номеру 8 800 200-40-40. Также принимаются SMS и MMS. Направить обращения также можно на сайте, в приложении и социальных сетях.
Остается около 20 минут до начала эфира. Зал, где пройдет прямая линия, постепенно заполняется. Вопросы у пришедших разные: кто-то хочет узнать будущее отношений России и США, а некоторые — устроить свою личную жизнь.