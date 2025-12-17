НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле к Новому году откроют елочные базары: адреса

В Ярославле к Новому году откроют елочные базары: адреса

В городе разместят 16 торговых точек

235
Стали известны адреса, где откроют елочные базары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны адреса, где откроют елочные базары

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в преддверии Нового года откроют 16 елочных базаров. Там будут продавать ели, сосны, лапники.

«Все хвойные деревья родом из лесозаготовительных хозяйств Ярославской области, — уточнили в городской администрации. — Продажа елей разрешена только в установленных местах».

Первый елочный базар в городе открылся 15 декабря на улице Чкалова, 17а. Остальные точки начнут работать на неделе с 22 по 28 декабря. Точную дату в мэрии пообещали уточнить позже.

В Заволжском районе все елочные базары будут расположены вдоль проспекта Машиностроителей | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Заволжском районе все елочные базары будут расположены вдоль проспекта Машиностроителей | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Во Фрунзенском районе откроются три елочных базара | Источник: Мария Романова / Городские медиаВо Фрунзенском районе откроются три елочных базара | Источник: Мария Романова / Городские медиа
В Брагине откроется больше всего точек | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Брагине откроется больше всего точек | Источник: Мария Романова / Городские медиа
+2
В Кировском районе елочный базар откроется только на улице Нахимсона, д. 6/11 | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Кировском районе елочный базар откроется только на улице Нахимсона, д. 6/11 | Источник: Мария Романова / Городские медиа
В Ленинском районе на Чкалова, 17а уже работает елочный базар. Два других отроются позже | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Ленинском районе на Чкалова, 17а уже работает елочный базар. Два других отроются позже | Источник: Мария Романова / Городские медиа

При выборе новогоднего дерева важно обратить внимание на его запах, а также на состояние ствола и веток. Сухая хвоя и отсутствие характерного аромата могут указывать на то, что дерево было срублено давно. Иголки должны быть насыщенного зелёного цвета, эластичными и крепко держаться, а более толстый ствол позволит дереву дольше простоять. Кроме того, на срезе не должно быть темных пятен.

Что еще почитать перед Новым годом:

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
