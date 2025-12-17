В Ярославле к Новому году откроют елочные базары: адреса

В Ярославле в преддверии Нового года откроют 16 елочных базаров. Там будут продавать ели, сосны, лапники.
«Все хвойные деревья родом из лесозаготовительных хозяйств Ярославской области, — уточнили в городской администрации. — Продажа елей разрешена только в установленных местах».
Первый елочный базар в городе открылся 15 декабря на улице Чкалова, 17а. Остальные точки начнут работать на неделе с 22 по 28 декабря. Точную дату в мэрии пообещали уточнить позже.
При выборе новогоднего дерева важно обратить внимание на его запах, а также на состояние ствола и веток. Сухая хвоя и отсутствие характерного аромата могут указывать на то, что дерево было срублено давно. Иголки должны быть насыщенного зелёного цвета, эластичными и крепко держаться, а более толстый ствол позволит дереву дольше простоять. Кроме того, на срезе не должно быть темных пятен.
