В Ярославле объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

Объявили городской конкурс «Новогодний Ярославль» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запустили новогодний городской конкурс по лучшему праздничному оформлению. Подать заявку и присоединиться к участию можно до 24 декабря.

«Среди всех работ также выберут „Самую оригинальную идею новогоднего оформления“. Кроме того, второй год подряд определят и „Самый активный новогодний район города“ — территорию, на которой окажется больше всего заявленных объектов. На площадке победителя в следующем году будет установлена большая праздничная ёлка», — сообщили в мэрии Ярославля.

Есть шесть номинаций, в каждом из которых будет выбран победитель:

лучшая новогодняя арт-ёлка;

самая оригинальная объемно-пространственная композиция (отдельно стоящая);

лучшее оформление фасадов и территорий промышленных предприятий;

лучшее оформление объектов торговли и сферы услуг;

лучшее оформление объектов социальной сферы;

лучшее оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.

Заявку на участие можно подать по этой ссылке.

Напомним, что параллельно проходит региональный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Предусмотрены три призовых места с денежными выплатами — 500 тысяч рублей, 300 тысяч и 100 тысяч. К слову, в 2024 году суммы были выше: победителю вручали миллион рублей, обладателю второго места — 700 тысяч, третьего — 500 тысяч. Призёры также получили дипломы и подарки в виде мелкой бытовой техники.