В Ярославле объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Ярославле запустили новогодний городской конкурс по лучшему праздничному оформлению. Подать заявку и присоединиться к участию можно до 24 декабря.
«Среди всех работ также выберут „Самую оригинальную идею новогоднего оформления“. Кроме того, второй год подряд определят и „Самый активный новогодний район города“ — территорию, на которой окажется больше всего заявленных объектов. На площадке победителя в следующем году будет установлена большая праздничная ёлка», — сообщили в мэрии Ярославля.
Есть шесть номинаций, в каждом из которых будет выбран победитель:
лучшая новогодняя арт-ёлка;
самая оригинальная объемно-пространственная композиция (отдельно стоящая);
лучшее оформление фасадов и территорий промышленных предприятий;
лучшее оформление объектов торговли и сферы услуг;
лучшее оформление объектов социальной сферы;
лучшее оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.
Заявку на участие можно подать по этой ссылке.
Напомним, что параллельно проходит региональный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Предусмотрены три призовых места с денежными выплатами — 500 тысяч рублей, 300 тысяч и 100 тысяч. К слову, в 2024 году суммы были выше: победителю вручали миллион рублей, обладателю второго места — 700 тысяч, третьего — 500 тысяч. Призёры также получили дипломы и подарки в виде мелкой бытовой техники.
Будете участвовать в конкурсах?