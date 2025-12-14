НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославский каток на Советской площади готовят к открытию — фото

Ярославский каток на Советской площади готовят к открытию — фото

Рассматриваем, как идут работы на объекте

237
Когда откроется каток в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда откроется каток в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле на Советской площади вовсю идет монтаж главного городского катка. Открытие запланировано на 26 декабря 2025 года. Площадь ледового комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров. Собирать его стали еще в ноябре.

Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку. Для ярославцев установят горки, различный декор, сцену и светодиодный экран. На площади проведут музыкальное оборудование, а также откроют кафе.

На участке продолжаются монтажные работы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На участке продолжаются монтажные работы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Для развлечений уже подготовили хоккейные ворота | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для развлечений уже подготовили хоккейные ворота

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Каток будет открываться каждый день в 10:00. Один сеанс длится 1 час 20 минут. В будние дни и в воскресенье «ЯКаток» будет работать до полуночи. В пятницу, субботу и праздничные дни последний сеанс закончится позже — в 2 часа ночи.

Лед для ярославцев уже подготовлен | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Жители смогут прокатиться по ледовым дорожкам | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Каток организован рядом со зданием правительства | Источник: Артем Бауман / 76.RU

За установку катка власти заплатили 110,268 миллиона рублей. Подрядчик должен за эту сумму организовать ледовый комплекс, а также обеспечить работу связанных с ним павильонов.

Машины разгружают строительный инвентарь | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Машины разгружают строительный инвентарь

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На участке устанавливают павильоны | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На участке устанавливают павильоны

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Каток будет бесплатным для посещения. Также в одном из павильонов должны оборудовать пункт проката коньков.

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 °C. Пропускная способность ледового комплекса не менее 600 человек в смену (сеанс) на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — уточняется в проекте контракта.

Каток откроется в конце декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Каток откроется в конце декабря

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

А вы планируете посетить главный каток этой зимой?

Да, обязательно схожу!
Нет, мне это неинтересно
Своим мнением поделюсь в комментариях
Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
Артем Бауман
Артем Бауман
Гость
49 минут
Планировали открыть в декабре, а работы всё идут...
Гость
41 минута
Зачем там горка на площади? В прошлом году всю зиму пустая простояла
