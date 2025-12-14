Ярославский каток на Советской площади готовят к открытию — фото

В Ярославле на Советской площади вовсю идет монтаж главного городского катка. Открытие запланировано на 26 декабря 2025 года. Площадь ледового комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров. Собирать его стали еще в ноябре.
Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку. Для ярославцев установят горки, различный декор, сцену и светодиодный экран. На площади проведут музыкальное оборудование, а также откроют кафе.
Каток будет открываться каждый день в 10:00. Один сеанс длится 1 час 20 минут. В будние дни и в воскресенье «ЯКаток» будет работать до полуночи. В пятницу, субботу и праздничные дни последний сеанс закончится позже — в 2 часа ночи.
За установку катка власти заплатили 110,268 миллиона рублей. Подрядчик должен за эту сумму организовать ледовый комплекс, а также обеспечить работу связанных с ним павильонов.
Каток будет бесплатным для посещения. Также в одном из павильонов должны оборудовать пункт проката коньков.
«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 °C. Пропускная способность ледового комплекса не менее 600 человек в смену (сеанс) на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — уточняется в проекте контракта.
А вы планируете посетить главный каток этой зимой?