Что подарить коллеге на «Тайного Санту»? Топ-15 недорогих, но классных идей

Не знаете, что подарить коллеге на «Тайного Санту»? Мы собрали 15 недорогих, но по-настоящему приятных идей, которые уместны для офиса, не поставят никого в неловкое положение и поднимут настроение.
Тайный Санта — это праздничная игра по обмену подарками, популярная на Новый год и Рождество. Участники случайным образом тянут имена друг друга, и каждый становится «тайным Сантой» для того, чье имя ему выпало.
Кружка с забавной надписью или мемом
Классика, которая всегда к месту. Особенно если на кружке написано что-то про кофе, офис или утро понедельника. Главное — выбрать качественную керамику и нейтральный юмор, чтобы подарок подошел любому.
Мини-набор «Кофе + шоколад»
Идеальное комбо для зимнего утра в офисе. Немного ароматного кофе и плитка необычного шоколада — маленькая, но вкусная радость. Особенно, если выбрать кофе с нотками ванили и шоколад с морской солью или апельсином.
Аромасвеча в банке
Теплый аромат дома — лучшее, что можно подарить зимой. Легкий запах цитруса, ванили или хлопка помогает расслабиться и создать уют даже на рабочем месте.
Маленькое растение в горшке (суккулент или кактус)
Суккулент или кактус не требуют ухода, но добавляют жизни и уюта на столе. А если выбрать горшочек с забавным рисунком — будет двойной эффект: и красиво, и с настроением.
Блокнот или планер с креативной обложкой
Полезный подарок, который пригодится каждому. А стильная или смешная обложка добавит вдохновения даже в самый серый день.
Мини-термос или бутылка для воды
Практичный подарок, который будет напоминать о тебе каждый день. Особенно приятно получить стильный вариант в нейтральных оттенках — для кофе, чая или просто воды.
Баночка домашнего варенья или меда
Тепло и по-домашнему, особенно зимой, когда кружка чая с вареньем — маленькое счастье. Можно добавить ленточку и бирку с пожеланием — получится по-настоящему празднично.
Мини-набор «Антистресс»
Мячик-антистресс, жвачка, смешная наклейка — мелочи, которые поднимают настроение в рабочие будни. А если собрать набор самостоятельно и красиво упаковать — получится еще оригинальнее.
Теплые носки с новогодним принтом
Без них ни один «Тайный Санта» не обходится. Мягкие, уютные, с оленями или снежинками — подарок, который точно не останется без улыбки.
Настольная игрушка-антистресс
Маятник Ньютона, мини-гольф или лизун помогут отвлечься и снять напряжение между задачами. Маленький элемент веселья для рабочего стола.
Настольный календарь на 2026 год
С вдохновляющими цитатами, котиками или мемами — выбирай по настроению. Полезно, красиво и добавляет уюта рабочему столу.
Фотоальбом
Отличный подарок для тех, кто любит сохранять воспоминания. Компактный альбом с красивой обложкой подойдет для снимков с путешествий, праздников или просто теплых моментов года. Можно добавить первую фотографию или открытку — и подарок сразу станет более личным и душевным.
Мини-пазл или головоломка
Маленький способ отвлечься и размять мозги во время перерыва. Подарок поднимает настроение и отлично подходит для офисных столов.
Натуральное мыло ручной работы
Красиво, ароматно и выглядит как десерт. Такой подарок радует глаз и приятно использовать каждый день. Особенно если выбрать легкий аромат лаванды или миндаля.
«Предсказания на год» в банке
Веселый и душевный вариант — небольшая банка с записками-предсказаниями на 2025 год. Можно купить готовый вариант или сделать своими руками — получится особенно мило и по-дружески.