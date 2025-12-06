Что подарить коллеге на «Тайного Санту»? Топ-15 недорогих, но классных идей

Кружка с забавной надписью или мемом Классика, которая всегда к месту. Особенно если на кружке написано что-то про кофе, офис или утро понедельника. Главное — выбрать качественную керамику и нейтральный юмор, чтобы подарок подошел любому.

Мини-набор «Кофе + шоколад» Идеальное комбо для зимнего утра в офисе. Немного ароматного кофе и плитка необычного шоколада — маленькая, но вкусная радость. Особенно, если выбрать кофе с нотками ванили и шоколад с морской солью или апельсином.

Аромасвеча в банке Теплый аромат дома — лучшее, что можно подарить зимой. Легкий запах цитруса, ванили или хлопка помогает расслабиться и создать уют даже на рабочем месте.

Маленькое растение в горшке (суккулент или кактус) Суккулент или кактус не требуют ухода, но добавляют жизни и уюта на столе. А если выбрать горшочек с забавным рисунком — будет двойной эффект: и красиво, и с настроением.

Блокнот или планер с креативной обложкой Полезный подарок, который пригодится каждому. А стильная или смешная обложка добавит вдохновения даже в самый серый день.

Мини-термос или бутылка для воды Практичный подарок, который будет напоминать о тебе каждый день. Особенно приятно получить стильный вариант в нейтральных оттенках — для кофе, чая или просто воды.

Баночка домашнего варенья или меда Тепло и по-домашнему, особенно зимой, когда кружка чая с вареньем — маленькое счастье. Можно добавить ленточку и бирку с пожеланием — получится по-настоящему празднично.

Мини-набор «Антистресс» Мячик-антистресс, жвачка, смешная наклейка — мелочи, которые поднимают настроение в рабочие будни. А если собрать набор самостоятельно и красиво упаковать — получится еще оригинальнее.

Теплые носки с новогодним принтом Без них ни один «Тайный Санта» не обходится. Мягкие, уютные, с оленями или снежинками — подарок, который точно не останется без улыбки.

Настольная игрушка-антистресс Маятник Ньютона, мини-гольф или лизун помогут отвлечься и снять напряжение между задачами. Маленький элемент веселья для рабочего стола.

Настольный календарь на 2026 год С вдохновляющими цитатами, котиками или мемами — выбирай по настроению. Полезно, красиво и добавляет уюта рабочему столу.

Фотоальбом Отличный подарок для тех, кто любит сохранять воспоминания. Компактный альбом с красивой обложкой подойдет для снимков с путешествий, праздников или просто теплых моментов года. Можно добавить первую фотографию или открытку — и подарок сразу станет более личным и душевным.

Мини-пазл или головоломка Маленький способ отвлечься и размять мозги во время перерыва. Подарок поднимает настроение и отлично подходит для офисных столов.

Натуральное мыло ручной работы Красиво, ароматно и выглядит как десерт. Такой подарок радует глаз и приятно использовать каждый день. Особенно если выбрать легкий аромат лаванды или миндаля.