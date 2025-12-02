НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Звездное небо и медведи с айсбергами: как Ярославль украсят к Новому году — обзор

Праздничное оформление города обсудили в мэрии

549
Ярославль начали украшать к Новому году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль начали украшать к Новому году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль начали украшать к Новому году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как украсят Ярославль к Новому году, обсудили на открытом совещании мэрии 2 декабря 2025 года. С докладом выступила Людмила Жиленко — директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

«Тематикой наступающего 2026 года остаются тепло и уют. Основной логотип — шар и варежки на фоне снежинок, напоминающих элементы изразцов», — уточнила она.

Основными цветами новогоднего оформления Ярославля стали красный, белый и золотой. Для украшения города закупили больше 1000 метров светящихся гирлянд и две елки по 12 метров. Одну установят на проспекте Машиностроителей за Волгой, так как в прошлом году этот район победил в городском конкурсе «Новогодний Ярославль» как самый активный. Вторую ель поставят на улице Революционной.

Так выглядит логотип оформления Ярославля к Новому году | Источник: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»Так выглядит логотип оформления Ярославля к Новому году | Источник: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»

Так выглядит логотип оформления Ярославля к Новому году

Источник:

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»

На Советской площади традиционно поставят главную елку города рядом с новогодним катком.

«Также на Советской площади уже установили декоративные конструкции — варежки и шар. Сохранили на этот год на площади подсветку деревьев. Также на опорах освещения размещены консоли Фаберже. Рядом с катком будет установлена горка, новогодняя ярмарка, купольные беседки, аттракционы, живые ели и медиаэкран», — рассказала Людмила Жиленко.

В парках и скверах будет новогодняя подсветка на деревьях. На улицах Андропова и Кирова повесят гирлянду-бахрому. Кроме того, на Кирова должны поставить 10 живых елей, которые будут оформлены шарами и гирляндами.

«В Демидовском сквере уже установлены светодиодные конструкции: ель, упряжка Деда Мороза, декоративная конструкция "Шар". На улице Революционной размещены консоли "Рождественская звезда", на перекрестке с улицей Андропова — новогодняя ель с украшениями», — поделилась планами Людмила Жиленко, директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

4 декабря запустят новогоднюю проекцию на Доме актера на улице Кирова, 8/10. На улицах Советской, Депутатской, Свободы и проспекте Октября уже установили уличные гирлянды.

«У музея-заповедника установлены световые перетяжки. На Первомайском бульваре уже размещены декоративные конструкции — ели и упряжка Деда Мороза. На клумбе на Красной площади установлены консоль и декоративная композиция: медведи и айсберги. На площади Юности по-новому будет украшена новогодняя ель, появится световой фонтан и декоративные консоли».

Также установят ель у ДК «Нефтяник» на Московском проспекте, 92. Несколько лет праздничное дерево там не устанавливали.

Ранее власти региона объявили конкурс на оформление лучшего новогоднего фасада. Участие смогут принять кафе, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), магазины, торговые, офисные и административные центры. Прием заявок продлится с 5 по 19 декабря 2025 года, итоги будут подведены уже в январе 2026-го. За призовые места предполагаются денежное призы.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Новый год Украшение города
