Можно получить миллион? В Ярославской области объявили конкурс на лучший новогодний фасад

В Ярославской области пройдет ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Об этом сообщил Михаил Евраев в своих соцсетях.
Участие смогут принять кафе, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), магазины, торговые, офисные и административные центры. Прием заявок продлится с 5 по 19 декабря, итоги будут подведены уже в январе.
«Все победители в каждой категории получат денежное вознаграждение», — объявил губернатор региона.
Победители номинаций будут выбраны с помощью интерактивного голосования. В прошлом году свой голос за лучший новогодний фасад отдали около 79 тысяч человек. Участники, занявшие первые три места получили денежный приз: за первое — миллион рублей, за второе — 700 тысяч, за третье 500 тысяч. Призеры были награждены дипломами и подарками в виде мелкой бытовой техники.
Собираетесь побороться за первое место в конкурсе?
