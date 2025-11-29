НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Можно получить миллион? В Ярославской области объявили конкурс на лучший новогодний фасад

Можно получить миллион? В Ярославской области объявили конкурс на лучший новогодний фасад

Участвовать могут как предприниматели, так и обычные граждане

311
Заявки на участие принимаются до 19 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаявки на участие принимаются до 19 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заявки на участие принимаются до 19 декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области пройдет ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Об этом сообщил Михаил Евраев в своих соцсетях.

Участие смогут принять кафе, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), магазины, торговые, офисные и административные центры. Прием заявок продлится с 5 по 19 декабря, итоги будут подведены уже в январе.

«Все победители в каждой категории получат денежное вознаграждение», — объявил губернатор региона.

Победители номинаций будут выбраны с помощью интерактивного голосования. В прошлом году свой голос за лучший новогодний фасад отдали около 79 тысяч человек. Участники, занявшие первые три места получили денежный приз: за первое — миллион рублей, за второе — 700 тысяч, за третье 500 тысяч. Призеры были награждены дипломами и подарками в виде мелкой бытовой техники.

Собираетесь побороться за первое место в конкурсе?

Да, будем участвовать!
Нет

Кстати, мы рассказывали об участниках, чьи фасады были признаны лучшими в прошлом году.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
2
Гость
1 час
Запрещено же фасады украшать на свой вкус
Гость
6 минут
Только на днях писали о штрафах ха украшение фасадов, балконов и прочего. А теперь прямо:: "Вы украсьте и скажите куда выехать." :)))
Читать все комментарии
Гость
