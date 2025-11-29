Можно получить миллион? В Ярославской области объявили конкурс на лучший новогодний фасад

В Ярославской области пройдет ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Об этом сообщил Михаил Евраев в своих соцсетях.

Участие смогут принять кафе, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), магазины, торговые, офисные и административные центры. Прием заявок продлится с 5 по 19 декабря, итоги будут подведены уже в январе.

«Все победители в каждой категории получат денежное вознаграждение», — объявил губернатор региона.