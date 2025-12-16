Незаконное кафе в ярославском парке будут сносить

Кафе в ярославском парке собираются снести в ближайшее время Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле двухэтажный ресторан в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе собираются снести на этой неделе. Такую информацию опубликовала мэрия города в ответ на вопрос жительницы в соцсетях.

«В Парке 30-летия Победы до сих не завершено благоустройство. Не подключено электричество. Плитка разбита строительной техникой. Газоны изрыты экскаваторами. Беспрепятственно продолжает работу незаконно построенный и функционирующий без разрешений ресторан», — пожаловалась Елена из Ярославля.

В мэрии ответили, что по состоянию на 16 декабря 2025 года в парке продолжаются работы по благоустройству территории.

«Восстановлено плиточное покрытие, засыпаны траншея, идет согласование с ООО „Россети“ подключения новой сети освещения. Восстановление газонов будет осуществлено весной 2026 года», — отметили власти.

Также в мэрии прокомментировали ситуацию с рестораном.

«Демонтаж самовольно возведенного объекта планируется на текущей неделе», — сообщили чиновники.

Напомним, двухэтажная пристройка к зданию одноэтажного кафе появилось в парке 30-летия Победы в апреле 2025 года. Объект занял часть газона. Это возмутило часть посетителей парка. В мэрии Ярославля тогда заявили, что участок под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, не было согласовано. Чиновники потребовали демонтировать объект, но предприниматель не сделал этого. В пристройке вскоре открылось кафе «Много рыбы».

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды. 30 сентября Ярославский областной суд поддержал мэрию. Анной Исаковой.

Кроме того, владелица кафе Анна Исакова проиграла суд по оспариванию выпущенного властями приказа о демонтаже пристройки.

В ноябре председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников сообщил порталу 76.RU, что владелицу заведения известили о необходимости демонтажа пристройки до 15 декабря 2025 года. Но она не выполнила требование. Теперь планируется принудительный демонтаж объекта.

Между тем Анна Исакова подала жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, чтобы отменить решение о расторжении договора аренды.