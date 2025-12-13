Реновации не ждем? В Ярославле не будут строить элитный ЖК на месте бараков

В Ярославле отказались от проекта реновации на проспекте Октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о признании утратившим силу проекта планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Октября, улицей Победы, улицей Республиканской, улицей Свердлова и улицей Володарского в Кировском и Ленинском районах города.

Речь идет об участке, на котором вместо аварийных трехэтажек должны были появиться новые дома. О проекте реновации говорили с 2018 года.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе от 12 декабря 2025 года.

Такие дома хотели построить на месте бараков на проспекте Октября Источник: компания «Фора»

Что за проект реновации

Раньше на проспекте Октября стояли четыре однотипных жилых дома, два из которых были признаны аварийными — № 27 и № 33. Здания возвели еще в 30-х годах прошлого столетия. Дом с номером 33 постоянно горел, хотя там давно никто не жил. Жильцов расселили, а само здание стояло заброшенным.

Власти сообщали, что два аварийных здания будут снесены. Одно из них сравняли с землей в ноябре 2024 года.

За исторические, но ветхие дома бились градозащитники, которые не хотели видеть на их месте новый жилой комплекс. Они даже пытались добиться статуса объектов культурного наследия для построек, но получили отказ.

В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Здания хотели ступенями увеличить с трех до восьми этажей. На каждом ярусе террасы планировали использовать, например, как площадки для отдыха. Чтобы решить вопрос с парковкой, на торцевых фасадах домов, где нет окон, предлагали установить многоярусный автоматический вертикальный паркинг.

В конце 2024 года власти рассказывали, что проект находится на доработке. Тогда корреспондент 76.RU обращался к одному из бывших учредителей «Форы», бизнесмену Роману Фомичеву. Еще тогда он говорил, что реализация проекта реновации находится под большим вопросом. Одной из причин являлось то, что был утвержден новый проект зоны охраны (ранее на проспекте Октября разрешалось строительство до 10 этажей, после сократили до 5 этажей. — Прим. ред.). То есть. уже разработанный проект не подходил под новые нормы по этажности. А менять план реновации под новые нормы высотности было экономически невыгодно.

— Во-вторых, у нас два дома расселены (дом № 33 и 27 по проспекту Октября. — Прим. ред.), собственниками этих домов и земельных участков теперь является муниципалитет, то есть мэрия Ярославля. Оставшиеся коммерческие нежилые помещения первых этажей домов № 27 и 33, по решению суда будут изъяты у собственников, и дальнейшая реализация уже не зависит от нас, какие бы мы проекты ни делали. Все, собственно говоря, вопросы к мэрии, что там они дальше будут делать, нам неизвестно, — объяснял предприниматель.

То есть, проект было невозможно выполнить в его первоначальной форме.