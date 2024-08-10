«Пожарных вызвали школьники»: в Ярославле загорелся дом в центре города

В Ярославле загорелся дом на проспекте Октября Источник: Лизавета Бабарико











В Ярославле 10 августа произошел пожар в расселенном доме № 33 по проспекту Октября.



— Загорелось заброшенное здание. Пожарных вызвали дети 12–13 лет, — рассказала порталу 76.RU очевидец Лизавета Бабарико.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что огнем оказалась охвачена площадь размером в 40 квадратных метров на втором этаже.

— Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Над районом поднялся густой столб дыма Источник: Лизавета Бабарико











Напомним, пожары здесь происходят регулярно. В последний раз этот дом горел две недели назад, 27 июля. Очаг возгорания также находился на втором этаже здания. Пострадавших не было.

Дом № 33 на проспекте Октября был признан аварийным и расселен несколько лет назад. Его и еще три таких же барака по соседству власти города собирались отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора».



— Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновленный проект представят общественности, — говорил в интервью он.

