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Происшествия «Пожарных вызвали школьники»: в Ярославле загорелся дом в центре города

«Пожарных вызвали школьники»: в Ярославле загорелся дом в центре города

В МЧС сообщили подробности

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В Ярославле загорелся дом на проспекте Октября

В Ярославле 10 августа произошел пожар в расселенном доме № 33 по проспекту Октября.

— Загорелось заброшенное здание. Пожарных вызвали дети 12–13 лет, — рассказала порталу 76.RU очевидец Лизавета Бабарико.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что огнем оказалась охвачена площадь размером в 40 квадратных метров на втором этаже.

— Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Над районом поднялся густой столб дыма

Напомним, пожары здесь происходят регулярно. В последний раз этот дом горел две недели назад, 27 июля. Очаг возгорания также находился на втором этаже здания. Пострадавших не было.

Дом № 33 на проспекте Октября был признан аварийным и расселен несколько лет назад. Его и еще три таких же барака по соседству власти города собирались отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора».

— Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновленный проект представят общественности, — говорил в интервью он.

Однако в 2022 году бизнесмена признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к тюремному заключению. Проект так и остался нереализованным.

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