Новый ЖК на месте бараков? Что с проектом реновации на проспекте Октября в Ярославле

В центре Ярославля снесут аварийные дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте разваливающихся домов на проспекте Октября может появиться элитный ЖК с вертикальной парковкой. Обсуждения проекта длятся шестой год, но на этот раз дошло до действий.

До конца 2024-го должны снести трехэтажный дом на проспекте Октября, 33, а в следующем году — соседнее здание № 27.

Снесут дом, который постоянно горит

Дом № 33 на проспекте Октября прославился тем, что последние годы там регулярно происходили пожары. В здании давно никто не живет, оно было признано аварийным и расселено несколько лет назад.

В октябре 2024-го власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который возьмется за снос дома. В итоге был заключен контракт с ярославской компанией ООО «Интегратор». За работы ей должны будут заплатить 3 млн 800 тысяч рублей.

Здание №33 на проспекте Октября было построено в 1933 году. Архитектурный стиль — конструктивизм. В доме проживало 30 семей, всего 44 жильца. Здание просили признать аварийным еще в 2006 году, однако постановление о его статусе и сносе было подписано только в 2013 году.

На время сноса подрядчик должен будет установить забор по границе тротуара Источник: проектная документация / zakupki.gov.ru











Что известно про компанию ООО «Интегратор»? Узнать ООО «Интегратор» было образовано в июле 2014 года в Ярославле. Гендиректором выступает Евгений Блинов. Основная деятельность фирмы — работа в сфере архитектуры, инженерных изысканий и представление технических конструкций в этих областях. По данным сервиса «Контур. Фокус», на конец 2023 года компания «Интегратор» заработала 26,5 млн рублей, выйдя в плюс на 4,3 млн.

Как сообщили 76.RU в мэрии Ярославля, в планах снос и соседнего здания — №27.

— Жилые помещения дома № 27 по проспекту Октября расселены в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019–2025 годы. В настоящее время завершаются мероприятия по расселению нежилого помещения ООО «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Снос дома №27 по проспекту Октября планируется в 2025 году, — рассказали 76.RU в администрации города.

Всего по проспекту Октября находятся четыре однотипных дома. Два из них — жилые. По данным мэрии, дома № 29 и 31 не признаны аварийными и подлежащими сносу.

Сохранить нельзя сносить

Дома № 29 и 30 — жилые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снос зданий на проспекте Октября обсуждается в Ярославле не первый год. Оставлять исторические, но ветхие дома или же сделать выбор в пользу нового ЖК — вечный спор между градозащитниками и властями.

В 2015 году заведующая кафедрой градостроительства Академии МУБиНТ Наталья Сапрыкина написала заявку в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, чтобы дома на проспекте Октября внесли в еденный реестр объектов культурного наследия России. Однако тогда заявка была отклонена.

— Предлагаемые к сносу дома № 33 и 27 по проспекту Октября — это ценные исторические здания. В случае сноса этих зданий будет нанесен удар по уникальному для Ярославля архитектурно-градостроительному наследию 1930-х годов, так как эти здания являются частью ансамбля Жилого комплекса СК (первого в мире завода Синтетического каучука) — характерного типологического образца градостроительного образования советского времени Ярославля, — написала в своей заявке Наталья Сапрыкина.

Против сноса домов высказалась в беседе с 76.RU градозащитница Ольга Мазанова.

Я считаю, что аварийность домов на проспекте Октября не является основанием для сноса, если здания представляют несомненную историко-культурную ценность. Важность сохранения отечественной архитектуры советского авангарда в наши дни признается как в России, так и за рубежом. Здания № 27 и 33 необходимо сохранить. Ольга Мазанова градозащитница

ЖК на месте разваливающихся домов?

План реновации домов на проспекте Октября Источник: предоставлено компанией «ФОРА»











Шесть лет назад, в мае 2018 года, компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября.

Согласно тому плану, здания ступенями увеличат с трех до восьми этажей. На каждом ярусе террасы планировали эксплуатировать, например, как площадки для отдыха. Чтобы решить вопрос с парковкой, на торцевых фасадах домов, где нет окон, предлагали установить многоярусный автоматический вертикальный паркинг.

Пример вертикальной парковки Источник: предоставлено компанией «ФОРА»











Предлагаемый формат благоустройства центра Источник: предоставлено компанией «ФОРА»











Как сообщили 76.RU в мэрии, сейчас проект 2018 года находится на доработке. Занимается им ярославская компания «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

— В составе проекта планировки будет решен ряд градостроительных задач, связанных с пространственной организацией пр. Октября, ул. Победы, ул. Республиканской, ул. Свердлова, ул. Володарского в Кировском и Ленинском районах Ярославля, — добавили в администрации города.

ООО «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» была образована в мае 2014 года в Ярославле. Специализируется компания на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур. Фокус», за 2023 год фирма «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ничего не заработала, выйдя в минус на 42 тысячи рублей. Гендиректором выступает Вячеслав Лосев. Ранее одним из учредителей компании был экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. В 2022 году его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к двум годам лишения свободы. Летом 2023 года Фомичева досрочно освободили. Из состава учредителей «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» бывший депутат областной думы вышел в сентябре 2024 года. Теперь в учредителях числится ярославская компания ООО «Инвест». Ей, через еще одну фирму, владеют тезка супруги экс-депутата — Юлия Фомичева и Вячеслав Лосев (у каждого доля в 50%).

Что известно о проекте застройки?

Мы решили узнать у бизнесмена и экс-депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, на каком этапе находится разработка проекта застройки на проспекте Октября. Несмотря на то, что документально он больше не является владельцем «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ», бывший депутат в курсе ситуации.

Как рассказал в беседе с 76.RU Роман Фомичев, проектом застройки хоть и занимаются, все же его реализация под большим вопросом. И этому есть несколько причин.

— Во-первых, проект ранее был разработан, но на последней стадии согласования в мэрии его отклонили. Это произошло в связи с тем, что был утвержден новый проект зоны охраны (ранее на проспекте Октября разрешалось строительство до 10 этажей, после сократили до 5 этажей. — Прим. ред.), — объяснил бизнесмен. — Соответственно, вся разработанная документация по новому высотному регламенту и по этажности уже не подходила по требованиям.

Со слов Фомичева, менять план реновации под новые нормы высотности экономически невыгодно.

— Во-вторых, у нас два дома расселены (дом № 33 и 27 по проспекту Октября. — Прим. ред.), собственниками этих домов и земельных участков теперь является муниципалитет, то есть мэрия Ярославля. Оставшиеся коммерческие нежилые помещения первых этажей домов № 27 и 33, по решению суда будут изъяты у собственников, и дальнейшая реализация уже не зависит от нас, какие бы мы проекты ни делали. Все, собственно говоря, вопросы к мэрии, что там они дальше будут делать, нам неизвестно.

В соответствии с фактическими обстоятельствами проект невозможно реализовать в том виде, в котором он был согласован. Роман Фомичев экс-депутат Ярославской областной думы

При этом Роман Фомичев надеется, что нормы по уровню высотности домов на проспекте Октября все же изменят.

— Мы, как и многие застройщики в городе, которых коснулась та же самая проблема, будем ждать, когда в ПЗО (проект зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. — Прим. ред.) будут внесены соответствующие изменения. И когда наша документация будет актуальной, ее еще раз можно будет направить на утверждение и согласование, — поделился планами Роман Фомичев.