В этих стенах жили 30 семей: как в Ярославле рушат трехэтажку довоенной постройки. Фоторепортаж

От барака практически ничего не осталось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле сносят трехэтажку на проспекте Октября, 33. Здание было признано аварийным еще в 2013 году, но избавляются от него лишь сейчас.

Ярославцам дом запомнился как место, в котором часто происходили пожары. Но уже к началу декабря от него не должно остаться ничего — рабочие закончат снос, а мусор вывезут. Вместо здания в центре города останется пустырь.

В этом фоторепортаже показываем, как рабочие рушат трехэтажку, от которой вскоре останутся лишь воспоминания.

На месте работает экскаватор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спецтехника рушит кирпичные стены и деревянные перекрытия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рабочие контролируют процесс с помощью раций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Объем работ масштабный, начали с середины дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вместе с обрушившимися кирпичами летит пыль и бетонная крошка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше в доме проживали 30 семей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Позже здание пришло в негодность, а жильцов расселили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кирпичи и другие стройматериалы увезут на свалку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Территорию оградили, чтобы прохожие не угодили под валящиеся кирпичи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть здания уже превратилась в руины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы с интересом наблюдают за происходящим Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рабочие вывезут мусор после окончания сноса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы спорили о том, стоит ли сносить дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Само здание в стиле конструктивизма было построено в 1933 году. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три похожие постройки. Одну из них хотят снести в 2025 году — аварийный дом № 27. А вот другие два здания — жилые. В мэрии рассказали, что дома № 29 и 31 не признаны аварийными.