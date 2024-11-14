В этих стенах жили 30 семей: как в Ярославле рушат трехэтажку довоенной постройки. Фоторепортаж

В Ярославле сносят трехэтажку на проспекте Октября, 33. Здание было признано аварийным еще в 2013 году, но избавляются от него лишь сейчас.
Ярославцам дом запомнился как место, в котором часто происходили пожары. Но уже к началу декабря от него не должно остаться ничего — рабочие закончат снос, а мусор вывезут. Вместо здания в центре города останется пустырь.
В этом фоторепортаже показываем, как рабочие рушат трехэтажку, от которой вскоре останутся лишь воспоминания.
Само здание в стиле конструктивизма было построено в 1933 году. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три похожие постройки. Одну из них хотят снести в 2025 году — аварийный дом № 27. А вот другие два здания — жилые. В мэрии рассказали, что дома № 29 и 31 не признаны аварийными.
На месте четырех однотипных построек мог появиться новый жилой комплекс. В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Заниматься землей в центре города должен был экс-депутат Ярославской областной думы, фигурант уголовного дела Роман Фомичев. Как сообщили 76.RU в городской администрации, сейчас этот проект находится на доработке. Воплотят ли его в жизнь — открытый вопрос. Подробнее об истории домов и возможной застройке мы рассказывали в этом материале.