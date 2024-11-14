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Недвижимость фоторепортаж В этих стенах жили 30 семей: как в Ярославле рушат трехэтажку довоенной постройки. Фоторепортаж

В этих стенах жили 30 семей: как в Ярославле рушат трехэтажку довоенной постройки. Фоторепортаж

Скоро от дома на проспекте Октября не останется ничего

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2 комментария

От барака практически ничего не осталось

В Ярославле сносят трехэтажку на проспекте Октября, 33. Здание было признано аварийным еще в 2013 году, но избавляются от него лишь сейчас.

Ярославцам дом запомнился как место, в котором часто происходили пожары. Но уже к началу декабря от него не должно остаться ничего — рабочие закончат снос, а мусор вывезут. Вместо здания в центре города останется пустырь.

В этом фоторепортаже показываем, как рабочие рушат трехэтажку, от которой вскоре останутся лишь воспоминания.

На месте работает экскаватор

Спецтехника рушит кирпичные стены и деревянные перекрытия

Рабочие контролируют процесс с помощью раций

Объем работ масштабный, начали с середины дома

Вместе с обрушившимися кирпичами летит пыль и бетонная крошка

Раньше в доме проживали 30 семей

Позже здание пришло в негодность, а жильцов расселили

Кирпичи и другие стройматериалы увезут на свалку

Территорию оградили, чтобы прохожие не угодили под валящиеся кирпичи

Часть здания уже превратилась в руины

Ярославцы с интересом наблюдают за происходящим

Рабочие вывезут мусор после окончания сноса

Ярославцы спорили о том, стоит ли сносить дом

Само здание в стиле конструктивизма было построено в 1933 году. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три похожие постройки. Одну из них хотят снести в 2025 году — аварийный дом № 27. А вот другие два здания — жилые. В мэрии рассказали, что дома № 29 и 31 не признаны аварийными.

На месте четырех однотипных построек мог появиться новый жилой комплекс. В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Заниматься землей в центре города должен был экс-депутат Ярославской областной думы, фигурант уголовного дела Роман Фомичев. Как сообщили 76.RU в городской администрации, сейчас этот проект находится на доработке. Воплотят ли его в жизнь — открытый вопрос. Подробнее об истории домов и возможной застройке мы рассказывали в этом материале.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Обшарпанность стен, скрип ступеней… Мы, в тихой печали, Съезжали со старой квартиры, из дома под снос. И взглядом прощальным окинув свой дом, помолчали, Припомнив соседей, кто жил здесь, родился и рос.
Гость
12 минут
Спасибо мэрии!
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