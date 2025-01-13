«Так и живем». Почему жильцы домов-развалюх в Ярославле держатся за них несмотря на тараканов и протечки

Репортаж из домов на проспекте Октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В середине ноября 2025 года в Ярославле снесли проблемный дом на проспекте Октября. Последние годы он постоянно горел и становился местом притяжения любопытных подростков и маргиналов.

Всего на проспекте Октября находится четыре однотипных дома. В 30-е годы прошлого века их построили для работников завода синтетического каучука. Квартиры в домах сделали просторными — все трехкомнатные площадью около 70 квадратных метров.

К 2025 году только два здания остались жилыми — дома № 29 и 31. Мы решили узнать у местных, как им живется там и как они относятся к перспективе сноса и их домов.

«Подожди, может нас снесут»

Здание сносили в несколько этапов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Осенью снос 33-го дома вызвал общественный интерес. Любопытные зеваки, приходя на остановку, то и дело заглядывались на работающий экскаватор.

История снесенного дома на проспекте Октября Узнать Дом № 33 на проспекте Октября был построен в 1933 году. Архитектурный стиль — конструктивизм. В здании проживало 30 семей, всего 44 жильца. Постановление об аварийном статусе и сносе было подписано в 2013 году, хотя ярославцы просили об этом с 2006-го. Рядом с домом, на проспекте, находится еще три аналогичных постройки, в планах на 2025 год — снос аварийного дома № 27, а вот другие два здания — жилые. По данным мэрии, дома № 29 и 31 не признаны аварийными.

Резонные вопросы возникают у прохожих: «А что будет на месте снесенного дома? Соседние тоже уберут?» Этого наверняка не знают и жильцы оставшихся зданий. Поэтому стараются жить здесь и сейчас.

Вера с семьей живут в доме № 31 на проспекте Октября три года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Когда муж хотел сделать ремонт, я ему сказала: «Ты подожди, может нас снесут». Но сколько уже, три года прошло, ничего не сносят, — поделилась с нами жительница дома № 31 на проспекте Октября.

38-летняя Вера переехала с семьей в этот дом в 2021 году. Ремонт в квартире решили все-таки сделать, а то сколько придется жить в некомфортных условиях, неясно. При покупке жилья Веру с мужем привлекло местоположение в Центре и просторная трехкомнатная квартира, чтобы всем детям было место.

— Мы переехали, сделали ремонт. Раньше жили на Пятерке. Там дома поновее, но если сравнивать, этот — лучше, — отметила Вера.

В подъезде стены свежевыкрашены в голубой и белый. Ремонт жильцы дома делали своими силами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам нашей собеседницы, в доме особых минусов она не видит. Ее с семьей всё устраивает. Раньше Вера сильно тревожилась из-за соседнего дома, в котором постоянно происходили пожары, но сейчас его снесли, и причина переживаний устранилась.

— Мы боялись, что огонь может перекинуться на дерево и наш дом захватит, — вспоминает жительница дома на проспекте Октября. — Школа же рядом, всем интересно. Подростки постоянно тусовались там.

Шесть лет назад, в мае 2018 года, компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Тогда предлагали на месте старых домов сделать разноуровневые новостройки, от трех до восьми этажей. А чтобы освободить придомовую территорию, предлагалось построить вертикальную парковку.

Спустя годы проект реновации на паузе. Но жильцы домов переживают, что рано или поздно их всё равно могут прогнать.

— Если бы для начала один дом построили и нас всех туда переселили, было бы вообще чудесно. А так даже не знаю, — задумалась жительница дома № 31 по проспекту Октября Вера. — Просто у нас дети ходят здесь рядом в 44-ю школу, расположение удобное — центр города. Остановка рядом — вышел, поехал.

Тем более мечеть неподалеку находится, для нас это важно. Если нас будут расселять, хотелось бы где-то в этом районе жить. А так сложно будет равноценную квартиру найти. Вера жительница дома

«Не цепляюсь за местоположение в Центре»

Елена живет в доме № 29 на проспекте Октября три года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Елене 58 лет. Она живет в одном из домов на проспекте Октября последние три года. Переехать сюда ее вынудили жизненные обстоятельства.

— У меня сестра умерла, а у нее дети остались несовершеннолетние, поэтому пришлось поселиться в этом доме, — поделилась с нами Елена. — А так, дом-то нормальный. Это он внешне выглядит плохо, а внутри-то там всё хорошо.

Из минусов наша собеседница отметила плохие дороги во дворах.

— У меня работа в градостроительном колледже. Чтобы дойти до него, мне приходится обходить дом. А при малейшем дожде возникает ощущение, будто ты там по каким-то лесным дорогам в колхозе ходишь. Их просто нет, и грязно везде, — подчеркнула Елена.

Переехать в другой район для Елены не проблема. Жизнь в Центре ее не привлекает. Вопрос — получится ли на компенсацию от расселения купить достойное жилье.

— Если выделят жилье, то почему бы нет? Я не цепляюсь за местоположение в Центре.

У нас три собственника в квартире, и нам нужно будет три раздельных жилья. Елена жительница дома на проспекте Октября

«Переживаем, куда нас отправят»

Людмила Владимировна живет с дочкой и внучкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











75-летняя Людмила прожила в доме 10 лет. В масштабах 90-летней истории зданий на проспекте Октября, кажется, что это недолго. Но за это время она многое успела увидеть.

— Несколько лет назад у нас в подъезде трубы прорвало. Вот тут всё хлестало горячей водой, — показывая на стены и потолок, рассказала Людмила. — Все стены отпарились. Начало осыпаться. Так и живем.

В подъезде обвалился кусок потолка. Когда это произошло, местные жители уже не помнят. Только отмечают, что тогда протекала крыша. Малейший дождь становился причиной потопа в подъезде и квартирах.

Так выглядит потолок в подъезде дома № 29 на проспекте Октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Людмила раньше жила в Уфе, но 10 лет назад переехала к дочери, в Ярославль. По иронии судьбы, и в Башкирии, и здесь ее дома находятся по одному адресу — на проспекте Октября. На малой родине недалеко от квартиры располагалась мечеть. Так сложилось, что и в Ярославле она в пешей доступности.

После переезда в столицу Золотого кольца Людмила решила купить квартиру. Выбирала по принципу: чтобы большая площадь была, и школа для внучки поблизости находилась. Так и приглянулся дом на проспекте Октября.

— Трешка, почти 72 квадратных метра. Где сейчас такую найдешь, — с отчаянием произнесла Людмила. — Дома очень тепло зимой, летом прохладно. Тепловой баланс в квартире хороший. Зимой квартплата дорого выходит. Тысяч 7 рублей только за отопление. Летом значительно меньше, рублей 700. Как ветеран труда России я получаю компенсацию в 1,5 тысячи для оплаты услуг ЖКХ.

Переживаем, куда нас отправят. Или, может, компенсацию дадут, и мы сами будем искать жилье. Но уже по такой площади мы нигде ничего не купим. Людмила жительница дома на проспекте Октября

У дома нет управляющей компании

Руслан живет в доме на проспекте Октября с 2004 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Руслан живет в доме № 29 больше двадцати лет. В далеком 2004 переехал сюда, когда женился. Квартира у семьи находится в собственности, и они ею дорожат.

— Дома очень комфортные. Летом не жарко, зимой не холодно. То, что на них наговаривают, мол, это бараки, всё чушь полная, — с возмущением сказал Руслан. — Мне было бы жалко оставлять свою квартиру. В этом районе равнозначное жилье по площади нам не предоставят однозначно, потому что оно будет в разы отличаться по стоимости.

Проблемы в этих домах такие, что ни одна управляющая компания не берется за их содержание. Все хотят получать только деньги, ничего не делая. Руслан житель дома на проспекте Октября

Из-за того, что у дома нет управляющей компании, жители своими силами решают текущие проблемы. Например, перед началом отопительного сезона скидываются на мастера по опрессовке труб. Выходит недорого, с квартиры по 300–400 рублей.

Опрессовка труб — это метод проверки состояния и работоспособности оборудования.

— Жилищные условия хотят улучшить те, кто живет в коммунальных квартирах по договору соцнайма. Им могут дать однокомнатную квартиру, и им хорошо. У кого квартира в собственности, обмен или компенсация абсолютно не интересны, — заключил Руслан.

«Тараканы нас выселяют»

Одна из старожилов — 75-летняя Людмила. В подъезде ее коротко называют Петровной.

— Прожила здесь 50 лет, такая грусть находит от обиды, что раньше, в Советском Союзе, мы могли строить сами, но сейчас мы можем только разрушать, — рассказала ярославна.

Раньше в этой квартире Петровна жила со своей семьей. Но дети выросли и переехали в частные дома, а она осталась одна.

Единственное, что из проблем отметила Людмила Петровна — тараканы и разваливающийся фасад здания.

— Крышу новую построили, мы бились, бились, добились. Крыша шикарная, не протекает. Представляете, миллионы потратили на нее. Этому дому стоять бы и стоять. Он крепкий у нас. Но только рушится, конечно, там, штукатурка, стены. Но какие раньше были строительные материалы. Все старались как-то сподручно сделать.

Людмила признает, что внешне дом выглядит пугающе, но отмечает, что это не причина ставить на нем крест.