В Ярославской области сократят штат сотрудников службы занятости населения. Об этом 76.RU сообщили в региональном правительстве.
«Служба занятости продолжит функционировать в качестве самостоятельного органа власти. При этом численность госслужащих будет оптимизирована», — уточнили власти.
Государственная служба занятости населения помогает людям найти работу, оказывает поддержку безработным, организует обучение и профессиональную подготовку, а также предоставляет информацию о вакансиях и социальных выплатах.
Напомним, что 1 октября 2025 года губернатор Михаил Евраев подписал постановление о ликвидации службы занятости населения и передаче её полномочий и функций управлению государственной службы областного правительства. Позже, 11 ноября, глава региона подписал документ об отмене предыдущего постановления.
В конце лета 2025 года руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина ушла с поста после 21 года работы, из которых более восьми лет была руководителем. Сейчас и. о. руководителя службы — Светлана Воробьева, ранее заместитель начальника, выпускница Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова по специальности «Психолог. Преподаватель».
