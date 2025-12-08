НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области сократят штат сотрудников службы занятости населения

В Ярославской области сократят штат сотрудников службы занятости населения

Ранее её хотели ликвидировать

698
В Ярославской области сократят штат сотрудников службы занятости населения. Об этом 76.RU сообщили в региональном правительстве.

«Служба занятости продолжит функционировать в качестве самостоятельного органа власти. При этом численность госслужащих будет оптимизирована», — уточнили власти.

Государственная служба занятости населения помогает людям найти работу, оказывает поддержку безработным, организует обучение и профессиональную подготовку, а также предоставляет информацию о вакансиях и социальных выплатах.

Напомним, что 1 октября 2025 года губернатор Михаил Евраев подписал постановление о ликвидации службы занятости населения и передаче её полномочий и функций управлению государственной службы областного правительства. Позже, 11 ноября, глава региона подписал документ об отмене предыдущего постановления.

В конце лета 2025 года руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина ушла с поста после 21 года работы, из которых более восьми лет была руководителем. Сейчас и. о. руководителя службы — Светлана Воробьева, ранее заместитель начальника, выпускница Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова по специальности «Психолог. Преподаватель».

Ранее мы делали репортаж из ярославского Центра занятости населения Ярославской области. Почему местные жители не хотят работать и на какую зарплату рассчитывают — читайте в этом материале.

Служба занятости Правительство Ярославской области
Гость
33 минуты
Разрушение изнутри идет полным ходом.
Гость
24 минуты
Их же уже окращали, решили добить
