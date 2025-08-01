Проработала 21 год: в Ярославле со своего поста ушла руководитель службы занятости региона

Слева на фото — Лаура Зудина, а справа — Светлана Воробьева Источник: Государственная служба занятости населения • ЯО / Vk.com

В Ярославле со своего поста ушла руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. По данным правительства Ярославской области, она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем.

В январе коллектив поздравлял Лауру Зудину с днем рождения. Коллеги тепло отзывались о ней.

«Вы — талантливый и вдохновляющий руководитель, и мы гордимся работать под вашим началом. Пусть ваши идеи и задуманные планы реализуются с легкостью и приносят только положительные результаты», — говорилось в посте официальной группы государственной службы занятости.

Исполняющей обязанности руководителя службы занятости назначили заместителя начальника службы — Светлану Воробьеву. Известно, что она окончила Ярославский государственный университет по специальности «Психолог.Преподаватель».