Проработала 21 год: в Ярославле со своего поста ушла руководитель службы занятости региона

В Ярославле со своего поста ушла руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. По данным правительства Ярославской области, она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем.
В январе коллектив поздравлял Лауру Зудину с днем рождения. Коллеги тепло отзывались о ней.
«Вы — талантливый и вдохновляющий руководитель, и мы гордимся работать под вашим началом. Пусть ваши идеи и задуманные планы реализуются с легкостью и приносят только положительные результаты», — говорилось в посте официальной группы государственной службы занятости.
Исполняющей обязанности руководителя службы занятости назначили заместителя начальника службы — Светлану Воробьеву. Известно, что она окончила Ярославский государственный университет по специальности «Психолог.Преподаватель».
«Имеет Стаж государственной гражданской службы более 26 лет. Занимала различные должности в районном центре занятости населения Ярославля, а также в государственной службе занятости населения. Имеет Почетную грамоту Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Почетный знак Губернатора Ярославской области „За усердие“ XV (лет), Почетную грамоту Губернатора Ярославской области», — рассказали в правительстве Ярославской области.