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Работа Проработала 21 год: в Ярославле со своего поста ушла руководитель службы занятости региона

Проработала 21 год: в Ярославле со своего поста ушла руководитель службы занятости региона

Кто ее сменит

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5 комментариев
Слева на фото&nbsp;— Лаура Зудина, а справа&nbsp;— Светлана Воробьева | Источник: Государственная служба занятости населения • ЯО / Vk.comСлева на фото&nbsp;— Лаура Зудина, а справа&nbsp;— Светлана Воробьева | Источник: Государственная служба занятости населения • ЯО / Vk.com

Слева на фото — Лаура Зудина, а справа — Светлана Воробьева

Источник:

Государственная служба занятости населения • ЯО / Vk.com

В Ярославле со своего поста ушла руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. По данным правительства Ярославской области, она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем.

В январе коллектив поздравлял Лауру Зудину с днем рождения. Коллеги тепло отзывались о ней.

«Вы — талантливый и вдохновляющий руководитель, и мы гордимся работать под вашим началом. Пусть ваши идеи и задуманные планы реализуются с легкостью и приносят только положительные результаты», — говорилось в посте официальной группы государственной службы занятости.

Исполняющей обязанности руководителя службы занятости назначили заместителя начальника службы — Светлану Воробьеву. Известно, что она окончила Ярославский государственный университет по специальности «Психолог.Преподаватель».

«Имеет Стаж государственной гражданской службы более 26 лет. Занимала различные должности в районном центре занятости населения Ярославля, а также в государственной службе занятости населения. Имеет Почетную грамоту Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Почетный знак Губернатора Ярославской области „За усердие“ XV (лет), Почетную грамоту Губернатора Ярославской области», — рассказали в правительстве Ярославской области.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Служба занятости Кадровые перестановки
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Комментарии
5
Гость
1 час
да всем пофиг
Гость
1 час
Новая- очаровашка просто. Может заставить работать бесплатно.
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