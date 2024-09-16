Почему ярославцы не хотят работать и на какую зарплату рассчитывают? Репортаж из центра занятости

Разбираемся в дефиците кадров на рынке в Ярославле Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Чуть ли не каждый месяц мы слышим от чиновников о росте среднего уровня зарплат в Ярославской области и низком уровне безработицы. Но при этом в школах и больницах, магазинах и торговых центрах дефицит кадров только растет.

Почему ярославцы не хотят работать и на какую зарплату они рассчитывают — читайте в этом материале.

«Берут только своих»

Центр занятости населения Ярославской области находится на Свободы, 62 Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Чтобы разведать ситуацию на рынке труда, мы решили отправиться в Центр занятности населения Ярославской области. Туда люди обычно обращаются, когда не могут самостоятельно найти работу.

Вставая на биржу труда, безработный ежемесячно получает выплату. Ее размер зависит от стажа, причины увольнения и прошлой зарплаты. Максимальный размер — 16 487. Почему же кто-то выбирает трудоустраиваться через биржу труда, когда есть сайты по поиску работы?

— Я ищу работу в течение пары месяцев. До этого работал на складе комплектовщиком. Но там тяжелая работа сама по себе. Из-за здоровья пришлось уйти, — вздыхая объяснил Даниил. Ему 22 года. — У меня образование оператора по нефтепереработке, мог бы работать на производстве. Как-то даже пробовал устроиться на ярославский НПЗ, но меня не взяли. Там уже полный штат. Да и берут вроде только своих. А на сайтах по поиску работы не появляется вакансий с интересными мне работами. Вот и пришел на биржу труда искать.

Даниил ищет работу с зарплатой не менее 50 тысяч рублей.

— В основном сейчас требуются сотрудники на склады, консультанты в магазины. Мне это не подходит. Я хочу работать на производстве каком-нибудь, но вакансию такую не видел. Я ищу что-то связанное с производством либо с менеджментом, типа продажника. Зарплату хотел бы получать хотя бы полтинник, тысяч 50–55 минимум.

«Нет нормальной работы»

По данным Ярославльстата к концу июля 2024 года, в государственной службе занятости населения состояли на учете 3,6 тысячи нетрудоустроенных горожан, из них 2,9 тысячи имеют статус безработного. 2,5 тысячи местных жителей получают пособие по безработице.

— Я уже стою на бирже 4-й месяц, — рассказал в беседе с корреспондентом сайта 76.RU 42-летний Павел. — До этого работал грузчиком, вроде бы ничего, но с начальством не срослось, пришлось уйти. Да и платили там мало. Вот скажите мне, как можно прокормить семью с ребенком школьного возраста на 40 тысяч в месяц? Получать бы хотя бы тысяч 80. Сейчас ищу другую работу. Но нет нормальной работы. Всё, что предлагают здесь не подходит мне по зарплате или по графику. Я не хочу работать сутки, мне подходит только расписание 5/2.

Годами стоять на бирже и получать выплаты не получится. Пособие по безработице начисляются в течение трех или шести месяцев. Также стоит отметить, что период учета в центре занятости включается в трудовой стаж. Есть те, кто пользуется этой возможностью.

— Я стою на бирже, но только для получения непрерывного стажа, — поделилась 51-летняя Анна (имя изменено по просьбе героини). — Вот уже около шести месяцев не работаю и стою на учете в центре занятости. Чтобы выйти на пенсию в 57 лет, а у меня трое детей, поэтому я стану пенсионеркой раньше, но для этого нужен непрерывный стаж.

По данным Социального фонда России, мамы троих детей имеют право выйти на досрочную страховую пенсию по старости по достижению возраста 57 лет при соблюдении таких же условий выработки страхового стажа и величины ИПК.

Безработица vs кадровый голод

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил о рекордно низкой безработице в стране. После решения одной проблемы появилась другая — дефицит кадров.

Еще 15–20 лет назад был вопрос, как найти работу, а сейчас — как найти кадры. Владимир Путин президент РФ

— На конец июля 2024 уровень регистрируемой безработицы [в Ярославской области] составил 0,5 процента и по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году уменьшился на 0,2 процентных пункта, — говорится в отчете Ярославльстата по итогам первого полугодия этого года.

Данные по безработице в Ярославской области Источник: 76.rosstat.gov.ru









