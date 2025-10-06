«Меняется стратегический подход»: власти — о ликвидации службы занятости в Ярославской области

В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В правительстве Ярославской области объяснили, почему было решено ликвидировать региональную службу занятости населения. Ранее стало известно, что с 12 января 2026 года полномочия и функции службы передадут управлению государственной службы областного правительства.

«ГКУ „Центр занятости населения“ продолжит работу под учредительством правительства региона, — рассказала начальник управления государственной службы правительства Ярославской области Анна Микурова. — Меняется стратегический подход. Наша цель — сформировать сильную службу, которая сможет управлять кадровыми потоками и направлять их по требуемым для экономики отраслям. Аналогичный подход успешно применен в ряде пилотных регионов».

Как объяснили власти, в числе задач службы — переформатирование работы в части подбора кадров для предприятий региона. Специалистов хотят подбирать быстрее. К тому же выпускников местных школ, колледжей и вузов хотят мотивировать на работу в Ярославской области.