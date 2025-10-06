НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрывали аэропорт
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Человек погиб в пожаре
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Ярославна на «Мисс Россия»
Афиша на октябрь
Переехали из Бельгии в Ярославль
Город «Меняется стратегический подход»: власти — о ликвидации службы занятости в Ярославской области

«Меняется стратегический подход»: власти — о ликвидации службы занятости в Ярославской области

В правительстве региона объяснили, зачем идут на такой шаг

523
В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославской области ликвидируют службу занятости населения | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В правительстве Ярославской области объяснили, почему было решено ликвидировать региональную службу занятости населения. Ранее стало известно, что с 12 января 2026 года полномочия и функции службы передадут управлению государственной службы областного правительства.

«ГКУ „Центр занятости населения“ продолжит работу под учредительством правительства региона, — рассказала начальник управления государственной службы правительства Ярославской области Анна Микурова. — Меняется стратегический подход. Наша цель — сформировать сильную службу, которая сможет управлять кадровыми потоками и направлять их по требуемым для экономики отраслям. Аналогичный подход успешно применен в ряде пилотных регионов».

Как объяснили власти, в числе задач службы — переформатирование работы в части подбора кадров для предприятий региона. Специалистов хотят подбирать быстрее. К тому же выпускников местных школ, колледжей и вузов хотят мотивировать на работу в Ярославской области.

Напомним, летом 2025 года свой пост покинула руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. Она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Служба занятости населения Правительство Ярославской области Постановление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
40 минут
А потраченные на обустройство центров занятости федеральные деньги были потрачены в пустую?
Гость
51 минута
Власть объясняющих, сначала делают потом объясняют...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление