В центре Ярославля пройдет зимняя ярмарка фермерских продуктов. Когда и где

В Ярославле пройдет предновогодняя ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В субботу, 6 декабря, в центре Ярославля состоится ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» (6+). Площадкой проведения станет сквер на улице Андропова.

«Более 50 местных фермеров и ремесленников привезут свои лучшие товары: душистый мёд, натуральные сыры, домашние мясные деликатесы, ароматное варенье, сладости и уникальные сувениры ручной работы», — анонсировали в областном Министерстве агропромышленного комплекса.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 16:00. В программе также запланированы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

7 декабря аналогичная ярмарка состоится в поселке Октябрьском Рыбинского округа. Фермеры и ремесленники будут представлять свою продукцию с 11 до 15 часов.