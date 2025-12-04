НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Город В центре Ярославля пройдет зимняя ярмарка фермерских продуктов. Когда и где

В центре Ярославля пройдет зимняя ярмарка фермерских продуктов. Когда и где

В программе заявлены мастер-классы

428
В Ярославле пройдет предновогодняя ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пройдет предновогодняя ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет предновогодняя ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В субботу, 6 декабря, в центре Ярославля состоится ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» (6+). Площадкой проведения станет сквер на улице Андропова.

«Более 50 местных фермеров и ремесленников привезут свои лучшие товары: душистый мёд, натуральные сыры, домашние мясные деликатесы, ароматное варенье, сладости и уникальные сувениры ручной работы», — анонсировали в областном Министерстве агропромышленного комплекса.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 16:00. В программе также запланированы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

7 декабря аналогичная ярмарка состоится в поселке Октябрьском Рыбинского округа. Фермеры и ремесленники будут представлять свою продукцию с 11 до 15 часов.

По данным областного правительства, с начала 2025 года на территории региона прошли свыше 90 ярмарок. Одной из самых масштабных стала «ЯрАгро-2025», которую проводили в сентябре. Продавцы представили на прилавках копченные мясо и рыбу, в том числе перепелок, зефир ручной работы, молочную продукция, изделия ручной работы, сувениры, а также гигантские овощи и свежие ягоды. Большой обзор мы публиковали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ярмарка Фермерская продукция Прилавок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Сегодня предпоследний день голосование на госуслугах в конкурсе Культурная столица 2027 г. (на 2026 выбран Омск). И к удивлению обнаружила, что Ярославля даже нет в Списках. Хотя есть соседи - Кострома, Вологда, много городов ЦФО, принимают участие Донецк и Луганск. А вот столицы Золотого кольца нет!!! Пришлось проголосовать за соседей - Кострому и Вологду, Сочи (люблю море и этот город не в высокий сезон), Петрозаводск и Псков (можно 5 выбрать) Почему у нас администрация области и мэрия не организует инициативную команду, представляющую наш город? А все про туристов трындят! Почему только какие-то пиры на Волге организуют?
Гость
46 минут
Из каких регионов большинство продуктов? Рыба - где выловлена?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление