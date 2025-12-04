В центре Ярославля пройдет зимняя ярмарка фермерских продуктов. Когда и где

В субботу, 6 декабря, в центре Ярославля состоится ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!» (6+). Площадкой проведения станет сквер на улице Андропова.
«Более 50 местных фермеров и ремесленников привезут свои лучшие товары: душистый мёд, натуральные сыры, домашние мясные деликатесы, ароматное варенье, сладости и уникальные сувениры ручной работы», — анонсировали в областном Министерстве агропромышленного комплекса.
Ярмарка будет работать с 10:00 до 16:00. В программе также запланированы творческие мастер-классы для взрослых и детей.
7 декабря аналогичная ярмарка состоится в поселке Октябрьском Рыбинского округа. Фермеры и ремесленники будут представлять свою продукцию с 11 до 15 часов.
По данным областного правительства, с начала 2025 года на территории региона прошли свыше 90 ярмарок. Одной из самых масштабных стала «ЯрАгро-2025», которую проводили в сентябре. Продавцы представили на прилавках копченные мясо и рыбу, в том числе перепелок, зефир ручной работы, молочную продукция, изделия ручной работы, сувениры, а также гигантские овощи и свежие ягоды. Большой обзор мы публиковали в этом материале.