В центре уберут памятник известнейшему ярославцу. Причина

Памятник Леониду Собинову в Ярославле более двух месяцев стоит без антикоррозийного слоя. В конце сентября рабочие «Ярдормоста» по ошибке сняли со скульптуры защиту. Как тогда объяснили в мэрии Ярославля, подрядчик должен был провести встречу для определения дальнейших работ по реставрации.
В декабре 2025 года памятник Собинову по-прежнему ждет своей очереди на реставрацию. Как сообщила в беседе с 76.RU автор работы Елена Пасхина, нарушение антикоррозийного слоя может сказаться на бронзе.
«Чем быстрее решится эта проблема, тем больше гарантии сохранности. [Незащищенные участки] могут покрыться коррозией. Сложнее будет уже на литейном заводе, куда мы повезем на реставрацию приводить в должное состояние», — прокомментировали скульптор.
Оперный певец Леонид Собинов родился в Ярославле 26 мая (7 июня) 1872 года. Он стал одним из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Заслуженный артист Императорских театров. Народный артист РСФСР.
Памятник оперному певцу был создан скульптором Еленой Пасхиной, установлен на улице Максимова вблизи ярославской филармонии в январе 2008 года.
В «Ярдормосте» пояснили: работы пока не проводились, поскольку подрядчик не найден.
«Согласно законодательству для определения подрядчика, который будет проводить работы, необходимы минимум три коммерческих предложения от специализированных организаций. В числе претендентов на проведение реставрации заявился и автор памятника Елена Пасхина», — рассказали 76.RU в «Ярдормосте».
После выбора подрядчика компания заключит договор на реставрацию, а памятник временно демонтируют.
«Срок выполнения работ составит до 20 дней», — добавили в компании.
На улице Максимова идет масштабное благоустройство по созданию пешеходного центра. Пешеходная зона в центре Ярославля будет включать улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского. Проект обсуждают с 2022 года и только в 2025-м приступили к работам.
В будущей пешеходной зоне находится огромное количество кафе, ресторанов, баров, магазинов и других торговых точек. Мы публиковали позицию бизнеса касательно пыльных работ, а также вместе с урбанистом разбирались, как масштабная реконструкция отразится на жизни ярославцев.