В центре уберут памятник известнейшему ярославцу. Причина

Памятник Леониду Собинову в Ярославле более двух месяцев стоит без антикоррозийного слоя. В конце сентября рабочие «Ярдормоста» по ошибке сняли со скульптуры защиту. Как тогда объяснили в мэрии Ярославля, подрядчик должен был провести встречу для определения дальнейших работ по реставрации.

В декабре 2025 года памятник Собинову по-прежнему ждет своей очереди на реставрацию. Как сообщила в беседе с 76.RU автор работы Елена Пасхина, нарушение антикоррозийного слоя может сказаться на бронзе.

«Чем быстрее решится эта проблема, тем больше гарантии сохранности. [Незащищенные участки] могут покрыться коррозией. Сложнее будет уже на литейном заводе, куда мы повезем на реставрацию приводить в должное состояние», — прокомментировали скульптор.