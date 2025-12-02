НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Как город украсят к Новому году
«Умные решения»
Умерла старейшая ярославна
Что подарить и как отметить Новый год
Будет ли обмеление Волги?
Миллионы на зимнюю уборку
Что продают к Новому году
Город Реконструкция центра В центре уберут памятник известнейшему ярославцу. Причина

В центре уберут памятник известнейшему ярославцу. Причина

Скульптура больше двух месяцев стоит без антикоррозийного покрытия

1 196
В Ярославле ищут подрядчиков для реставрации памятника Собинову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут подрядчиков для реставрации памятника Собинову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчиков для реставрации памятника Собинову

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Памятник Леониду Собинову в Ярославле более двух месяцев стоит без антикоррозийного слоя. В конце сентября рабочие «Ярдормоста» по ошибке сняли со скульптуры защиту. Как тогда объяснили в мэрии Ярославля, подрядчик должен был провести встречу для определения дальнейших работ по реставрации.

В декабре 2025 года памятник Собинову по-прежнему ждет своей очереди на реставрацию. Как сообщила в беседе с 76.RU автор работы Елена Пасхина, нарушение антикоррозийного слоя может сказаться на бронзе.

«Чем быстрее решится эта проблема, тем больше гарантии сохранности. [Незащищенные участки] могут покрыться коррозией. Сложнее будет уже на литейном заводе, куда мы повезем на реставрацию приводить в должное состояние», — прокомментировали скульптор.

Оперный певец Леонид Собинов родился в Ярославле 26 мая (7 июня) 1872 года. Он стал одним из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Заслуженный артист Императорских театров. Народный артист РСФСР.

Памятник оперному певцу был создан скульптором Еленой Пасхиной, установлен на улице Максимова вблизи ярославской филармонии в январе 2008 года.

Памятник Собинову без антикоррозийного покрытия уже стоит под слоем снега | Источник: читатель 76.RUПамятник Собинову без антикоррозийного покрытия уже стоит под слоем снега | Источник: читатель 76.RU

Памятник Собинову без антикоррозийного покрытия уже стоит под слоем снега

Источник:

читатель 76.RU

В «Ярдормосте» пояснили: работы пока не проводились, поскольку подрядчик не найден.

«Согласно законодательству для определения подрядчика, который будет проводить работы, необходимы минимум три коммерческих предложения от специализированных организаций. В числе претендентов на проведение реставрации заявился и автор памятника Елена Пасхина», — рассказали 76.RU в «Ярдормосте».

После выбора подрядчика компания заключит договор на реставрацию, а памятник временно демонтируют.

«Срок выполнения работ составит до 20 дней», — добавили в компании.

На улице Максимова идет масштабное благоустройство по созданию пешеходного центра. Пешеходная зона в центре Ярославля будет включать улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского. Проект обсуждают с 2022 года и только в 2025-м приступили к работам.

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКакие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Читайте также

В будущей пешеходной зоне находится огромное количество кафе, ресторанов, баров, магазинов и других торговых точек. Мы публиковали позицию бизнеса касательно пыльных работ, а также вместе с урбанистом разбирались, как масштабная реконструкция отразится на жизни ярославцев.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Благоустройство Реставрация памятника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Организация, работники которой испортили и должна оплатить реставрацию. Но памятник уже загубили - ржавеет
Гость
1 час
В смысле - «Согласно законодательству для определения подрядчика необходимы минимум три коммерческих предложения»? Эти криворуки ещё и за счёт бюджета собрались свои косяки устранять?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление