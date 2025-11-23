НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Словно другой город: вы удивитесь, как изменился крупнейший район Ярославля за 15 лет

Словно другой город: вы удивитесь, как изменился крупнейший район Ярославля за 15 лет

«Ретро Ярославль» с проспекта Машиностроителей

445
Как изменился Заволжский район Ярославля за 15 лет | Источник: «Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменился Заволжский район Ярославля за 15 лет | Источник: «Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменился Заволжский район Ярославля за 15 лет

Источник:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

За последние 15 лет Ярославль сильно изменился. Районы обросли высотками и новыми торговыми центрами, где-то сделали дороги, а где-то их убрали, подросли деревья, над головой стало больше проводов.

В рубрике «Ретро Ярославль» мы регулярно сравниваем столицу Золотого кольца сейчас и в 2010 году. В новом выпуске изучаем одну из главных улиц Заволжского района — проспект Машиностроителей.

Современной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСовременной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Современной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было | Источник: «Яндекс.Карты»Современной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было | Источник: «Яндекс.Карты»

Современной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Под окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры | Источник: «Яндекс.Карты»Под окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры | Источник: «Яндекс.Карты»

Под окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Было поле, а теперь торговый комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло поле, а теперь торговый комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Было поле, а теперь торговый комплекс | Источник: «Яндекс.Карты»Было поле, а теперь торговый комплекс | Источник: «Яндекс.Карты»

Было поле, а теперь торговый комплекс

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было | Источник: «Яндекс.Карты»На месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было | Источник: «Яндекс.Карты»

На месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Панельки не поменялись, а деревья справа убрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПанельки не поменялись, а деревья справа убрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Панельки не поменялись, а деревья справа убрали | Источник: «Яндекс.Карты»Панельки не поменялись, а деревья справа убрали | Источник: «Яндекс.Карты»

Панельки не поменялись, а деревья справа убрали

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из крупнейших ТЦ&nbsp;Заволжского района был только в процессе строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин из крупнейших ТЦ&nbsp;Заволжского района был только в процессе строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Один из крупнейших ТЦ&nbsp;Заволжского района был только в процессе строительства | Источник: «Яндекс.Карты»Один из крупнейших ТЦ&nbsp;Заволжского района был только в процессе строительства | Источник: «Яндекс.Карты»

Один из крупнейших ТЦ Заволжского района был только в процессе строительства

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Как много свободного места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак много свободного места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Как много свободного места | Источник: «Яндекс.Карты»Как много свободного места | Источник: «Яндекс.Карты»

Как много свободного места

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Легендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛегендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Легендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года | Источник: «Яндекс.Карты»Легендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года | Источник: «Яндекс.Карты»

Легендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр | Источник: «Яндекс.Карты»Кинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр | Источник: «Яндекс.Карты»

Кинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

В прошлых выпусках рубрики «Ретро Ярославль» мы показывали архивные кадры ярославских фотографов Виктора Латышева и Константина Лузина:

Раньше было лучше?

Да! Было много свободного пространства
Район развивается — это хорошо
Нет, сейчас намного лучше
Отвечу в комментариях
Ретрофото Заволжский район
Ярпортал
15 минут
Как же похорошел район
