Словно другой город: вы удивитесь, как изменился крупнейший район Ярославля за 15 лет

За последние 15 лет Ярославль сильно изменился. Районы обросли высотками и новыми торговыми центрами, где-то сделали дороги, а где-то их убрали, подросли деревья, над головой стало больше проводов.
В рубрике «Ретро Ярославль» мы регулярно сравниваем столицу Золотого кольца сейчас и в 2010 году. В новом выпуске изучаем одну из главных улиц Заволжского района — проспект Машиностроителей.
Современной дороги на улице Сахарова в 2010 году не было
Источники:
«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU
Под окнами домов были полянки и тропы, а сейчас торговые центры
Было поле, а теперь торговый комплекс
На месте нового ресторана «Вкусно и точка» ничего раньше не было
Панельки не поменялись, а деревья справа убрали
Один из крупнейших ТЦ Заволжского района был только в процессе строительства
Как много свободного места
Легендарный Заволжский рынок, который снесли в конце 2023 года
Кинотеатр «Аврора» был перестроен под одноименный торговый центр
