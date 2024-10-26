Стало лучше? Сравниваем Ярославль из СССР с современным — фотоподборка

Годы идут, Ярославль меняется: что-то сносят, что-то строят. Там, где стояли дома, теперь — площади с фонтанами. В других случаях ничего не поменялось. Ранее мы показывали, какой была центральная улица в 2010 году, рассказали, что сейчас на месте культовых кинотеатров , и как изменились крупные площади Ярославля за 40 лет.

Константин Александрович Лузин родился в 1923 году. Всю жизнь трудился конструктором на моторном заводе. Константин увлекался фотографией, но из-за тяжелой болезни оглох и поэтому стеснялся фотографировать людей. Вместо этого он много времени посвящал прогулкам по Ярославлю, брал с собой свои камеры. Он снимал каждую улицу, дом за домом, и очень любил фотографировать «неизбитые» другими фотографиями локации. Пленки он бережно хранил в коробке. После его смерти коробка перешла во владение к его подруге, Светлане Ивановой. Когда Светлана тяжело заболела, ее семья решила избавиться от ненужных им пленок. К счастью, они передали их в Ярославский музей фотографии.