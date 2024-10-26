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Город Ретро Ярославль фоторепортаж Стало лучше? Сравниваем Ярославль из СССР с современным — фотоподборка

Стало лучше? Сравниваем Ярославль из СССР с современным — фотоподборка

Новый выпуск рубрики «Ретро Ярославль»

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2 комментария

Смотрим, как поменялся город за полвека

Годы идут, Ярославль меняется: что-то сносят, что-то строят. Там, где стояли дома, теперь — площади с фонтанами. В других случаях ничего не поменялось. Ранее мы показывали, какой была центральная улица в 2010 году, рассказали, что сейчас на месте культовых кинотеатров, и как изменились крупные площади Ярославля за 40 лет.

В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» мы сравним современный внешний вид города с тем, что был в СССР. Для этого фотограф Кирилл Поверинов повторил кадры Константина Лузина.

Константин Александрович Лузин родился в 1923 году. Всю жизнь трудился конструктором на моторном заводе. Константин увлекался фотографией, но из-за тяжелой болезни оглох и поэтому стеснялся фотографировать людей. Вместо этого он много времени посвящал прогулкам по Ярославлю, брал с собой свои камеры. Он снимал каждую улицу, дом за домом, и очень любил фотографировать «неизбитые» другими фотографиями локации. Пленки он бережно хранил в коробке. После его смерти коробка перешла во владение к его подруге, Светлане Ивановой. Когда Светлана тяжело заболела, ее семья решила избавиться от ненужных им пленок. К счастью, они передали их в Ярославский музей фотографии.

На Советской выросли новые деревья

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицы исторического центра практически не изменились

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома снесли, сделали дорогу и построили многоквартирный дом

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фотографиях видно, как выросли деревья на набережной

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица Свободы стала шире

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что это два разных города, но фото сделаны в Депутатском переулке с разницей в 40 лет

Кирилл Поверинов / 76.RU

Площадь за зданием правительства стала более ухоженной

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице Кирова мало что изменилось

Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитальный ремонт пошел на пользу зданию Ярославской уездной земской управы

Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше набережная выглядела будто сцена из фильма

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
2
Гость
18 минут
раньше было лучше
Гость
9 минут
конечно заказная статья типа ничего не изменилось - посмотрите сколько свели деревьев и сколько домов сечас продали в зоне юнеско настроили высоток жилых!
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