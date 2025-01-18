Вот это зима! Сравниваем, каким был январь в Ярославле 40 лет назад и сейчас

Сравниваем Ярославль сейчас и 40 лет назад

Такое ощущение, будто на улице не середина января, а начало марта: слякоть, нулевая температура воздуха, из-под снега виднеется трава. Вместо хрустящего снега на тротуарах — гололед. А какой зима была раньше, лет так 40 назад?