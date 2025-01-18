Вот это зима! Сравниваем, каким был январь в Ярославле 40 лет назад и сейчас
Снега было в разы больше
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Такое ощущение, будто на улице не середина января, а начало марта: слякоть, нулевая температура воздуха, из-под снега виднеется трава. Вместо хрустящего снега на тротуарах — гололед. А какой зима была раньше, лет так 40 назад?
В новом выпуске «Ретро-Ярославль» с помощью фотографий Константина Лузина сравниваем улицы города в зимнее время 40 лет назад и сейчас.
Улица Красный Съезд совсем не изменилась
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
40 лет назад трава не торчала из-под снега зимой
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Видимо, когда-то кусты перестали стричь
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Как много снега было на крышах домов в 80-е годы
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
А вот дороги стали чище
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
40 лет назад тротуары ограждались сугробами
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Там, где сейчас дорога, раньше была детская площадка