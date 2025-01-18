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Город Ретро Ярославль фоторепортаж Вот это зима! Сравниваем, каким был январь в Ярославле 40 лет назад и сейчас

Вот это зима! Сравниваем, каким был январь в Ярославле 40 лет назад и сейчас

Снега было в разы больше

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12 комментариев

Сравниваем Ярославль сейчас и 40 лет назад

Источник:

Такое ощущение, будто на улице не середина января, а начало марта: слякоть, нулевая температура воздуха, из-под снега виднеется трава. Вместо хрустящего снега на тротуарах — гололед. А какой зима была раньше, лет так 40 назад?

В новом выпуске «Ретро-Ярославль» с помощью фотографий Константина Лузина сравниваем улицы города в зимнее время 40 лет назад и сейчас.

Улица Красный Съезд совсем не изменилась

Источники:

40 лет назад трава не торчала из-под снега зимой

Источники:

Видимо, когда-то кусты перестали стричь

Источники:

Как много снега было на крышах домов в 80-е годы

Источники:

А вот дороги стали чище

Источники:

40 лет назад тротуары ограждались сугробами

Источники:

Там, где сейчас дорога, раньше была детская площадка

Источники:

Кажется, что машин в Ярославле совсем не было

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Комментарии
12
Гость
2 часа
Сорок лет назад Ярик был русским городом и Президент был русским и власть выборная
Гость
2 часа
Небо хмуро грозит дождем. По прогнозам опять осадки.
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