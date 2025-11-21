НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Суды позади: что будет с незаконной пристройкой в ярославском парке

Суды позади: что будет с незаконной пристройкой в ярославском парке

Об этом рассказали в мэрии

619
Пристройку в парке должны снести | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПристройку в парке должны снести | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пристройку в парке должны снести

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, что будет с пристройкой к кафе в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, которую признали незаконной.

«Специалистами территориальной администрации Дзержинского района владелец извещен о необходимости демонтажа пристройки к кафе до 15 декабря 2025 года. В случае непроведения демонтажа силами владельца администрацией Дзержинского района будет организован принудительный демонтаж объекта», — сообщил порталу 76.RU председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Напомним, двухэтажное строение, примыкающее к зданию одноэтажного кафе, появилось в парке 30-летия Победы в апреле 2025 года. Объект занял часть газона. Это возмутило посетителей парка. В мэрии Ярославля тогда заявили, что участок под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, не было согласовано. Чиновники потребовали демонтировать объект, но предприниматель не сделал этого. В пристройке вскоре открылось кафе «Много рыбы».

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды. Однако в июне 2025 года Дзержинский районный суд отказал властям. Позже агентство подало апелляцию. В итоге 30 сентября Ярославский областной суд принял решение о расторжении договора аренды земельного участка с предпринимателем Анной Исаковой.

Кроме того, владелица кафе также проиграла суд, в ходе которого пыталась оспорить выпущенный КУМИ приказ о демонтаже пристройки.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
