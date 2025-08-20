Снесут ли пристройку к кафе в ярославском парке? Власти подали апелляцию на решение суда

Судьба пристройки в ярославском парке решается в судах Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Муниципальное «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» подало апелляцию на решение Дзержинского районного суда по пристройке к кафе в парке 30-летия Победы.

Решение по вопросу было принято 10 июня. Суд отказал агентству в требовании расторгнуть договор аренды участка под кафе с предпринимателем Анной Исаковой. Апелляционную жалобу можно было подать до 6 августа. И власти это сделали.

«Апелляционная жалоба была подана 4 августа», — сообщили в мэрии города порталу 76.RU.

Теперь до 25 августа суд ждет возражения от второй стороны. Если они не поступят, то будет назначено время и место рассмотрения апелляции.

Отдельно в суде решается вопрос о демонтаже самой пристройки. 24 марта Комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославля выпустил постановление о сносе объекта. Владелица кафе попыталась оспорить документ в суде, но проиграла. Она также подала апелляцию. Рассмотрение вопроса назначено на 23 сентября.

В мэрии констатировали, что дальнейшая судьба пристройки будет зависеть от исхода этих двух судебных споров.

Напомним, двухэтажное строение, примыкающее к кафе «На прудах» в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля появилось еще в апреле 2025 года. От жителей посыпались жалобы — людей возмутило, что пристройка заняла часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки никто не согласовывал, и соответственно это является нарушением условий договора аренды.