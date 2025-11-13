НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В центре Ярославля собралась огромная толпа у Вознесенских казарм. Что там происходит

В центре Ярославля собралась огромная толпа у Вознесенских казарм. Что там происходит

Подробности

4 802
Что за толпа собралась в центре Ярославля | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЧто за толпа собралась в центре Ярославля | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Что за толпа собралась в центре Ярославля

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Вечером 13 ноября в центре Ярославля собралась огромная толпа. Сотни людей выстроились в очередь у Вознесенских казарм на улице Свободы, 46.

«Даже небольшая пробка у казарм образовалась. Все мимо проходят и спрашивают, что за толпа», — рассказала ярославна Ксения.

В центре Ярославля собрались сотни людей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Выяснилось, что горожане выстроились в очередь перед входом в концертный зал «Вонесенский». Там вечером 13 ноября проходит выступление музыкальной рок-группы «Алиса» в честь 20-летия альбома «Изгой» (16+). Билеты на мероприятие продавали по цене от 2700 до 5100 рублей.

Люди терпеливо ждали своей очереди | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЛюди терпеливо ждали своей очереди | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Люди терпеливо ждали своей очереди

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

В ноябре в Ярославле пройдет еще множество концертов и мероприятий. Например, 15 ноября в столице Золотого кольца выступит эстрадный певец Александр Серов (12+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!». А 27 ноября в 20:00 в Арене 2000 выступит Василий Вакуленко, он же «Баста» (16+).

Полную афишу мероприятий на ноябрь мы публиковали здесь. В списке вы легко можете найти себе развлечение по вкусу.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рок-группа Алиса Очередь Концерт
Комментарии
12
JayroslavMudryi
9 часов
а Шаман что же пропал?
Гость
9 часов
настоящих рокеров любящим свободу и братство увидим не скоро (
Читать все комментарии
