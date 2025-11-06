Концерты, шоу, дискотеки: куда сходить в Ярославле в ноябре. Большая афиша

6 ноября в 19:00 с юбилейным туром приедет эстрадная певица Татьяна Буланова (12+). Выступление можно будет увидеть в КЗЦ «Миллениум», стоимость билета — 6000 рублей.

6 ноября в 20:00 с презентацией нового альбома выступит музыкальный исполнитель RAM (16+). Рэпер выступит в «Китайском летчике Джао Да», стоимость входа: 2000 — 3500 рублей.

6 ноября в 19:00 музыкальная группа Saypink! выступит в баре «Руки Вверх!» (16+). Стоимость посещения концерта от 999 до 3999 рублей.

7 ноября в 18:00 в баре «Руки Вверх!» состоится большой концерт метал группы Wildways (16+). Стоимость билета варьируется от 1649 до 4049 рублей.

8 ноября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» даст концерт группа «Артерия» (16+). Билет можно купить за 2000 — 3500 рублей.

8 ноября в 19:30 выступит с концертной программой певица Линда (18+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», цена билета от 2500 до 6500 рублей.

8 ноября 19:00 в арт-пространстве «Лампа» можно будет послушать этно-музыку от музыкального коллектива «СольНефть» (12+). Стоимость билета — 1100 рублей.

9 ноября в 19:00 в Арене 2000 выступит легендарная группа «Руки Вверх!» (12+). Стоимость билета от 4100 до 7400 рублей. После концерта Сергей Жуков появится на сцене в баре «Руки Вверх!» на ночном афтепати (18+). Мероприятие начнется в 21:00, цена билета 1200 — 3500 рублей.

10 ноября в 20:00 с гастрольным туром приедет популярный среди молодежи артист Егор Крид. Певец выступит с концертом в Арене 2000, цена билета варьируется от 3500 до 8500 рублей.

10 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» состоится большой концерт музыкальной инди-группы «Перемотка» (12+). Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей.

12 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» даст концерт певец Сергей Трофимов (12+). Стоимость билета 2300 — 6000 рублей.

13 ноября в 19:00 в ДК им. Добрынина с концертной программой выступят певец Алексей Петрухин и группа «Губерния» (12+). Стоимость билета 2000 — 3500 рублей.

13 ноября в 19:00 в «Вознесенском» музыкальная рок-группа «Алиса» покажет концерт в честь 20-летия альбома «Изгой» (16+). Купить билет можно за 2700 — 5100 рублей.

13 ноября в 19:00 с авторским концертом выступит музыкант Марат Нигматуллин (12+). Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Лампа», билет можно приобрести за 1600 — 2700 рублей.

14 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» даст концерт с презентацией нового альбома группа «Заточка» (18+). Купить билет можно за 2500 — 4500 рублей.

14 ноября в 20:00 с концертом выступит группа Lascala (16+). Событие состоится в «Китайском летчике Джао Да», билет стоит 1800 — 3500 рублей.

14 ноября в 19:00 в «ЛаКруассане» исполнят джазовую программу «50 оттенков джаза» (16+). Стоимость входа — 500 рублей.

15 ноября в 20:00 с концертом выступит эстрадный певец Александр Серов (12+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», цена билета 2000 — 6000 рублей.

15 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт группы Distemper (16+). Билет можно приобрести за 1800 — 3000 рублей.

16 ноября в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» с юбилейным концертом выступит популярная группа «Чайф» (6+).

16 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» музыкант «КУОК» выступит с презентацией нового альбома (16+). Цена билета 2500 — 3200 рублей.

16 ноября в 19:00 с концертом выступит Василий Уриевский (6+). Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Лампа», стоимость билета 1000 — 1800 рублей.

17 ноября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» состоится концерт музыкальной группы «Папин Олимпос» (16+). Стоимость билета от 1600 до 4500 рублей.