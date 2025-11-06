Концерты, шоу, дискотеки: куда сходить в Ярославле в ноябре. Большая афиша

В последний месяц осени для ярославцев подготовили много интересных мероприятий. Для удобства мы собрали их в карточках.
Стендап
7 ноября в 19:00 в Дворце молодежи устроят «Биг стендап» (18+). Выступят такие комики как Алексей Шамутило, Вова Бухаров, Николай Андреев и Миша Кострецов. Стоимость билета на мероприятие варьируется от 1000 до 2500 рублей.
16 ноября в 18:00 в концерт-холле «Кино» выступит стендапер Вася Шакулин (18+). Стоимость билета 1100 — 1900 рублей.
18 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» с сольным концертом выступит участница «Женского стендапа» Валерия Яковлева (18+). Цена от 1500 до 2500 рублей.
29 ноября в 19:00 в Дворце молодежи выступит стендап-комик Саша Малой (18+). Цена билета 1200 — 2900 рублей.
Шоу
4 ноября в 19:00 оркестр CAGMO представит новую концертную программу, посвященную двум популярным певицам Лане Дель Рей и Адель (6+). Мероприятие пройдет в стенах ДК им. Добрынина, цена билета варьируется от 2800 до 4800 рублей.
8 ноября в 18:00 в ДК «Магистраль» устроят развлекательную программу «Стиляги-пати» (18+). Посетителей ждет зажигательная дискотека с музыкой 90-х и современными хитами. Стоимость входа от 500 рублей.
11 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут остросюжетный танцевальный мюзикл «Гранд. История в отеле» (6+). На шоу вы увидите разные стили танца, яркие костюмы и драматургическую игру актеров. Билет можно купить за 1500 — 5000 рублей.
11 — 15 ноября в Ярославле пройдет международный музыкальный «Коган-фестиваль». Стоимость билета 200 — 600 рублей.
12 ноября в 19:00 оркестр CAGMO представит музыкальную программу «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, купить билет можно за 2800 — 4800 рублей.
13 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» выступят иллюзионисты Братья Сафроновы. Коллектив с миллионной аудиторией покажет шоу «Великие иллюзии» (6+). Стоимость билета 2100 — 7000 рублей.
15 ноября в 18:00 в «Лампе» пройдет шоу «Секрет» в исполнении Дмитрия Костюка (18+). Зрителей ждут фокусы, иллюзии, сюжет и музыка. Стоимость билета 700 — 1400 рублей.
8, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 29 и 30 ноября на манеже цирка Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе и компания «Росгосцирк» представят шоу «Бурлеск» (0+). В перечисленные дни программу можно будет увидеть дважды: днем — в 12:00 и вечером — в 17:00. Мероприятие идет 3 часа. Стоимость билетов от 1000 до 8000 рублей.
15 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» с уникальным шоу «Женщина за 50» выступит Наталья Которева (6+). Стоимость билета варьируется от 600 до 2000 рублей.
22 ноября в 19:00 в Дворце молодежи состоится симфонический концерт «Пираты Карибского моря» от оркестра Cinestra (12+). Стоимость билета 1000 — 2400 рублей.
22 ноября в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут «Шоу под дождем. Признание в любви» (12+). Программу исполнит театр танца «Шторм». Стоимость билета 1500 — 4500 рублей.
23 ноября в 18:00 в ДК им. Добрынина пройдет шоу «Симфо-Экспресс: Музыка нашего кино» (6+). Стоимость билета от 400 до 700 рублей.
23 ноября в 12:00 в Дворце молодежи покажут представление световых кукол (0+) от Николая Зыкова. Цена билета 800 — 1500 рублей.
25 ноября в 19:00 музыкальный коллектив Renaissance Cellos исполнит мировые рок-хиты на виолончелях (6+). Мероприятие пройдет в Дворце молодежи, цена билета 1100 — 2700 рублей.
26 ноября в 21:00 в КЗЦ «Миллениум» пройдет симфомультимедийный концерт «Миры Миядзаки» (0+). Программу покажет оркестр Nella Musica Orchestra, стоимость билета 1000 — 5000 рублей.
26 ноября в 18:00 в «Миллениуме» состоится симфомультимедийный концерт «Гарри Поттер и СимфоМультимедиа» (6+). Программу покажет оркестр Nella Musica Orchestra. Купить билета можно за 1000 — 5000 рублей.
27 ноября в 19:00 в ДК «Красный перекоп» оркестр Muse исполнит музыкально-световое шоу при свечах (6+).
Театральные постановки и экскурсии
5 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Собачье сердце» (12+), основанный на одноименной повести Михаила Булгакова. Цена билета 1200 — 3500 рублей.
6 ноября в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль, посвященный российскому писателю Осипу Мандельштаму (18+). Приобрести билет можно за 1000 — 1500 рублей.
6 ноября в 19:00 в Ярославской Филармонии покажут музыкальный спектакль «Александр Вертинский. Жёлтое танго» (6+). Стоимость билета от 900 до 2200 рублей.
7 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль по роману Нобелевского лауреата Уильяма Голдинга «Повелитель мух» (12+). Билет можно приобрести за 200 — 1500 рублей.
7 ноября в 19:00 в «ЛаКруассане» актеры театральной студии «Балаган» покажут спектакль «Монолог женщины» (16+). Стоимость билета — 800 рублей.
7 ноября в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса можно будет увидеть театральную постановку по одноименному роману Стивена Кинга «Мизери» (16+). Билет стоит от 1000 до 1500 рублей.
8 ноября в 12:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут музыкальный спектакль «Баба Яга» (12+), основанный на славянских мифах и легендах. Билет стоит 600 рублей.
8 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится показ оперы «Тайный брак» (12+) от актеров Музыкального театра им. Сац. Стоимость билета 200 — 1500 рублей.
8 и 9 ноября в Ярославле можно будет прокатиться на ретромобиле (6+). Экскурсия включает в себя авторский аудиогид о центре города. Стоимость билета от 1000 рублей.
9 ноября в 19:00 в стенах ДК им. Добрынина исполнят комедийную постановку «Свидание на четвереньках» (16+). Стоимость билетов варьируется от 1500 до 5000 рублей.
9 ноября в 12:00 в КЗЦ «Миллениум» можно будет посмотреть оперу-балет по сказке Андерсона «Дюймовочка» (6+). Цена билета варьируется от 100 до 1200 рублей.
9 ноября в 18:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут мистический спектакль «Салем» (18+), основанный на реальных событиях американского городка, где были обвинены в колдовстве сотни людей. Билет можно приобрести за 1000 — 1500 рублей.
9 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» по произведению Гоголя исполнят оперу «Женитьба» (12+). Стоимость билета от 100 до 1200 рублей.
15 и 30 ноября в 13:00 — аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+). Начало прогулки у Речного вокзала, стоимость билета от 750 рублей.
17 ноября в 16:30 в театре драмы им. Волкова исполнят мюзикл «Приключение Электроника. Стать человеком» (0+). Стоимость билета 600 — 1500 рублей.
17 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут музыкальную комедию «Девчата», посвященную одноименному советскому фильму (12+). Стоимость билета 1500 — 7500 рублей.
18 ноября в 19:00 в ДК им. Добрынина покажут спектакль «Незамужняя женщина» (16+). В комедии сыграют Раиса Рязанова, Юрий Черной, Анжелика Вольская и другие. Стоимость билета 1800 — 3000 рублей.
19 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут яркий мюзикл «В джазе только девушки» (16+). Купить билет можно за 1500 — 4600 рублей.
20 ноября в 19:00 в ДК им. Добрынина состоится спектакль-концерт «Чайковский и Надежда», посвященный юбилею композитора Петра Ильича Чайковского (6+). Стоимость билета 1200 — 4500 рублей.
21 ноября в 19:00 состоится показ комедийного спектакля «Слишком женатый таксист» (18+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость входа 1500 — 5000 рублей.
21 ноября в 19:00 в стенах КЗЦ «Миллениум» артист Максим Аверин представит моноспектакль «Всё начинается с любви» (16+). Стоимость билетов 1500 — 6000 рублей.
22 ноября в 18:00 — спектакль по французской комедии Клемона Мишеля «Мужчина моей мечты» (16+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета 1500 — 3200 рублей.
22 ноября в 13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Стоимость билета от 4900 до 8400 рублей.
25 ноября в 19:00 в «Миллениуме» покажут легендарный спектакль-посвящение «Раневская. Одинокая насмешница» (12+). Цена билета 1100 — 3200 рублей.
27 ноября в 19:00 в Дворце молодежи исполнять экспериментальную театральную постановку «Пила вино и хохотала. Красное» (18+). Оказаться частью спектакля сможет любой зритель. Стоимость билета от 1300 до 2500 рублей.
28 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Маленькие комедии», основанный на произведениях А. П. Чехова (16+). Главные роли в постановке сыграют Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицемайко. Стоимость билета варьируется от 2200 до 7000 рублей.
29 ноября в 18:00 в арт-пространстве «Лампа» состоится камерный моноспектакль «На вяку, как на таку» (6+) от Екатерины Ряжских. Постановка основана на материалах экспедиционных записей Липецкой области. Стоимость билета 1500 — 2300 рублей.
30 ноября в 17:00 в ДК им. Добрынина можно будет посмотреть на один из самых известных балетов в мире «Лебединое озеро» (6+). Стоимость билета от 1400 — 2500 рублей.
30 ноября в 12:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут детский спектакль «Спасите принцессу» (0+). Билет стоит 600 рублей.
30 ноября в 12:00 в «Вознесенском» можно будет увидеть детский спектакль от режиссера Виталия Новика «Морской волк» (6+). Стоимость входа 400 — 450 рублей.
Концерты
6 ноября в 19:00 с юбилейным туром приедет эстрадная певица Татьяна Буланова (12+). Выступление можно будет увидеть в КЗЦ «Миллениум», стоимость билета — 6000 рублей.
6 ноября в 20:00 с презентацией нового альбома выступит музыкальный исполнитель RAM (16+). Рэпер выступит в «Китайском летчике Джао Да», стоимость входа: 2000 — 3500 рублей.
6 ноября в 19:00 музыкальная группа Saypink! выступит в баре «Руки Вверх!» (16+). Стоимость посещения концерта от 999 до 3999 рублей.
7 ноября в 18:00 в баре «Руки Вверх!» состоится большой концерт метал группы Wildways (16+). Стоимость билета варьируется от 1649 до 4049 рублей.
8 ноября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» даст концерт группа «Артерия» (16+). Билет можно купить за 2000 — 3500 рублей.
8 ноября в 19:30 выступит с концертной программой певица Линда (18+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», цена билета от 2500 до 6500 рублей.
8 ноября 19:00 в арт-пространстве «Лампа» можно будет послушать этно-музыку от музыкального коллектива «СольНефть» (12+). Стоимость билета — 1100 рублей.
9 ноября в 19:00 в Арене 2000 выступит легендарная группа «Руки Вверх!» (12+). Стоимость билета от 4100 до 7400 рублей. После концерта Сергей Жуков появится на сцене в баре «Руки Вверх!» на ночном афтепати (18+). Мероприятие начнется в 21:00, цена билета 1200 — 3500 рублей.
10 ноября в 20:00 с гастрольным туром приедет популярный среди молодежи артист Егор Крид. Певец выступит с концертом в Арене 2000, цена билета варьируется от 3500 до 8500 рублей.
10 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» состоится большой концерт музыкальной инди-группы «Перемотка» (12+). Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей.
12 ноября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» даст концерт певец Сергей Трофимов (12+). Стоимость билета 2300 — 6000 рублей.
13 ноября в 19:00 в ДК им. Добрынина с концертной программой выступят певец Алексей Петрухин и группа «Губерния» (12+). Стоимость билета 2000 — 3500 рублей.
13 ноября в 19:00 в «Вознесенском» музыкальная рок-группа «Алиса» покажет концерт в честь 20-летия альбома «Изгой» (16+). Купить билет можно за 2700 — 5100 рублей.
13 ноября в 19:00 с авторским концертом выступит музыкант Марат Нигматуллин (12+). Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Лампа», билет можно приобрести за 1600 — 2700 рублей.
14 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» даст концерт с презентацией нового альбома группа «Заточка» (18+). Купить билет можно за 2500 — 4500 рублей.
14 ноября в 20:00 с концертом выступит группа Lascala (16+). Событие состоится в «Китайском летчике Джао Да», билет стоит 1800 — 3500 рублей.
14 ноября в 19:00 в «ЛаКруассане» исполнят джазовую программу «50 оттенков джаза» (16+). Стоимость входа — 500 рублей.
15 ноября в 20:00 с концертом выступит эстрадный певец Александр Серов (12+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», цена билета 2000 — 6000 рублей.
15 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт группы Distemper (16+). Билет можно приобрести за 1800 — 3000 рублей.
16 ноября в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» с юбилейным концертом выступит популярная группа «Чайф» (6+).
16 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» музыкант «КУОК» выступит с презентацией нового альбома (16+). Цена билета 2500 — 3200 рублей.
16 ноября в 19:00 с концертом выступит Василий Уриевский (6+). Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Лампа», стоимость билета 1000 — 1800 рублей.
17 ноября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» состоится концерт музыкальной группы «Папин Олимпос» (16+). Стоимость билета от 1600 до 4500 рублей.
18 ноября в 19:00 на сцене КЗЦ «Миллениума» выступит музыкальный коллектив «Soprano Турецкого» (12+). Группа представит программу «Мир женщин», увидеть ее можно будет за 2500 — 5000 рублей.
18 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит музыкальная группа «Инкогнито» с презентацией нового альбома «Самурай» (16+). Цена билета 1800 — 3500 рублей.
19 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» состоится концерт артистки под творческим псевдонимом Daryana (12+). Стоимость билета варьируется от 1300 до 5000 рублей.
19 ноября в 20:00 выступит группа «Йоп Шоу» (16+). Концерт пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Цена билета от 1200 до 3000 рублей.
20 ноября в 20:00 в концерт-холле «Кино» выступит Сергей Завьялов (16+). Стоимость билета варьируется от 2600 до 3800 рублей.
20 ноября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступят представители отечественного фолка «Лёдъ» (12+). Купить билет можно за 1600 — 2500 рублей.
21 ноября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» с концертом выступят два музыкальных исполнителя: Джон Гарик и Молодой Калуга (16+). Стоимость билета 1200 — 3500 рублей.
22 ноября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит «Хилис» (16+). Билет можно приобрести за 900 рублей.
22 ноября в 20:00 музыкальный коллектив «Биртман» в честь своего юбилея устроит большой концерт «10 лет группе» (16+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», стоимость билета 2200 — 4800 рублей.
23 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» состоится концерт исполнителя Whole Lotta Swag (16+). Купить билет можно за 1700 — 6000 рублей.
25 ноября в 19:00 музыкальный коллектив Renaissance Cellos исполнит мировые рок-хиты на виолончелях (6+). Мероприятие пройдет в Дворце молодежи, цена билета 1100 — 2700 рублей.
25 ноября в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса с авторской программой выступит Роман Ланкин (12+). Приобрести билет можно за 800 — 1200 рублей.
27 ноября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» выступит артист Nasty Babe (16+). Стоимость билета на концерт от 1400 до 6000 рублей.
27 ноября в 20:00 в Арене 2000 выступит Василий Вакуленко, он же «Баста» (16+). Стоимость билета на концерт артиста варьируется от 4300 до 10000 рублей.
28 ноября в 20:00 свою концертную программу покажет фрешмэн из Москвы «84» (16+). Билет стоит 2000 — 4800 рублей.
28 ноября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» состоится сольный концерт артиста Максима Апреля (18+). Цена билета 1500 — 3500 рублей.
29 ноября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» выступит артист «Мукка» (16+). Стоимость билета 2300 — 4500 рублей.
29 ноября в 17:30 в Центре современного искусства «Дом Муз» пройдет концерт-беседа «Джаз — вчера, сегодня, завтра…» (12+). Цена — 1700 рублей.
30 ноября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт инди-группы «Буерак» (16+). Исполнителя презентуют свой новый альбом «Текстуры». Стоимость билета на мероприятие от 2000 до 3500 рублей.
Ранее мы рассказывали, где в Ярославле можно спеть под караоке.