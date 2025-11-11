«Нарушает право актеров»: прокуратура опротестовала постановление об объединении театров в Ярославле

Прокуратура выступила против объединения театров в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прокуратура Ярославской области опротестовала постановление регионального правительства об объединении ТЮЗа и Театра кукол. Это произошло после того, как правоохранители провели проверку соблюдения трудовых и пенсионных прав работников при реорганизации.

В соответствии с постановлением регионального правительства, после объединения ТЮЗ должны переименовать в «Ярославское театральное объединение».

«Вместе с тем создание театрального объединения нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Как объяснили в ведомстве, право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется отдельным категориям работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов. Оно напрямую зависит от занятости в конкретном учреждении.

«В частности, право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется независимо от возраста при стаже творческой работы не менее 25 лет артистам — кукловодам в театрах кукол; артистам детских театров и артистам театров юного зрителя. Работники театральных объединений правом на досрочное пенсионное обеспечение не обладают», — объяснили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий принес протест на постановление правительства Ярославской области о создании театрального объединения. Результаты его рассмотрения станут известны позже. В прокуратуре будут контролировать соблюдение прав работников ярсолавских театров.

С чего все началось

Ранее сотрудники ТЮЗа и Театра кукол записали видеообращение, в котором просили не объединять учреждения. Они объяснили, что в штатном расписании сокращаются ставки как творческих работников, так и обслуживающего персонала.

В региональном Минкульте рассказали, что в театральном объединении будут работать три театральных коллектива — Ярославский театр юного зрителя, Ярославский театр кукол, Ярославский камерный театр имени Ваксмана. Власти обещали, что каждый сохранит свою уникальность, творческую направленность и наименование.

«При этом работа в рамках единого юридического лица позволит вывести на качественно новый уровень финансовые и хозяйственные аспекты управления деятельностью подведомственных учреждений. Готовясь к реорганизации, мы проводили встречи с коллективами, обсуждали нюансы. Это позволило учесть пожелания артистов и сотрудников театров и выбрать формат, максимально отвечающий запросам и потребностям театров», — рассказали в ярославском Минкульте.

По словам властей, в настоящее время театры переехали в отремонтированное здание и работают над репертуаром.

Губернатор Михаил Евраев подписал постановление об объединени ТЮЗа и Театра кукол еще в августе 2025 года. Такое решение объяснили большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. Еще раньше к ТЮЗу присоединили Ярославский камерный театр.

Руководителем ТЮЗа в сентябре 2025 года назначили Сергея Конева. Он больше шести лет занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области.