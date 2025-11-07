НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Сгорел дом многодетных
«Умные решения» в недвижимости
Построят новую трассу к аэропорту
Построят офисный центр
Нашелся музейный кот Василий
Где лечиться этой осенью
Отработки для выпускников
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
Культура Реорганизация театров «Не убивайте ТЮЗ, не убивайте Театр кукол»: ярославские актеры выступили против оптимизации

«Не убивайте ТЮЗ, не убивайте Театр кукол»: ярославские актеры выступили против оптимизации

Они записали видеообращение, а власти ответили на жалобы

38
Сотрудники театров в Ярославле высказались против объединения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ТЕАТР КУКОЛ&nbsp;— сказочный мир для детей и взрослых / RutubeСотрудники театров в Ярославле высказались против объединения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ТЕАТР КУКОЛ&nbsp;— сказочный мир для детей и взрослых / Rutube

Сотрудники театров в Ярославле высказались против объединения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ТЕАТР КУКОЛ — сказочный мир для детей и взрослых / Rutube

Сотрудники ТЮЗа и Театра кукол в Ярославле выступили против объединения учреждений. Они записали видеообращение, которое опубликовали на своем канале в «Rutube».

«Уважаемые ярославские зрители, коллеги, друзья. Мы — Ярославский государственный театр кукол. Мы — Театр юного зрителя имени Виктора Сергеевича Розова. Обращаемся к вам за помощью, нас оптимизируют. Наш учредитель — Министерство культуры Ярославской области, по приказу губернатора Михаила Евраева, решил объединить ТЮЗ и Театр кукол в одну организацию. Со 2 декабря нас всех вынуждают работать в театральном объединении», — рассказали сотрудники театров.

По их словам, в штатном расписании сокращаются ставки как творческих работников, так и обслуживающего персонала.

Полное видеообращение сотрудников театров

Источник:

ТЕАТР КУКОЛ — сказочный мир для детей и взрослых / Rutube

«Ни в ТЮЗе, ни в Театре кукол не будет ни главного режиссера, ни художественного руководителя. Наши театры — это культурное достояние города и области. И сейчас мы требуем остановить эту варварскую оптимизацию. По закону Российской Федерации органы государственной власти обязаны сохранять самобытность театральной культуры, создавать условия для развития плодотворной театральной деятельности, расширять сеть театров и, прежде всего, театров для детей», — высказались в своем обращении сотрудники театров.

После этого сотрудники театров обратились к зрителям, с просьбой подписывать петиции в их поддержку.

«Не убивайте Театр юного зрителя, не убивайте Театр кукол. Это — наше будущее, это — история нашего региона», — завершили они обращение.

В Министерстве культуры Ярославской области рассказали, что в театральном объединении будут работать три театральных коллектива — Ярославский театр юного зрителя, Ярославский театр кукол, Ярославский камерный театр имени Ваксмана.

«Каждый сохранит свою уникальность, творческую направленность и наименование. При этом работа в рамках единого юридического лица позволит вывести на качественно новый уровень финансовые и хозяйственные аспекты управления деятельностью подведомственных учреждений. Готовясь к реорганизации, мы проводили встречи с коллективами, обсуждали нюансы. Это позволило учесть пожелания артистов и сотрудников театров и выбрать формат, максимально отвечающий запросам и потребностям театров», — рассказали в ярославском Минкульте.

По словам властей, в настоящее время театры переехали в отремонтированное здание и работают над репертуаром. Первоочередная задача для каждого коллектива — направить силы на совершенствование творческих процессов и развитие новых проектов.

Напомним, Михаил Евраев подписал постановление об объединени ТЮЗа и Театра кукол в августе 2025 года. Такое решение объяснили большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. Еще раньше к ТЮЗу был присоединен Ярославский камерный театр.

Руководителем ТЮЗа в сентябре 2025 года назначили Сергея Конева. Он больше шести лет занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ТЮЗ Кукольный театр Объединение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
3 минуты
Нужно больше информации о том, как оптимизация повлияет на зрителей.
Гость
4 минуты
Оптимизация — это не всегда плохо, но здесь явно перебор.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление