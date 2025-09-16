Назначен новый руководитель ярославского ТЮЗа: кто он

Новым директором ярославского ТЮЗа стал Сергей Конев Источник: Сергей Конев / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Новым руководителем ярославского ТЮЗа стал Сергей Конев. 16 сентября его представили коллективу.

«Перед новым руководителем стоят серьезные задачи в рамках объединения ТЮЗа и театра кукол, — отметила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. — Ему предстоит сформировать эффективную команду и существенно повысить качество управления объединенной структурой с учетом интересов всех театральных коллективов, вошедших в ее состав. Ожидаем и привлечения в театр новых артистов и постановочных команд. Наша задача — создать сильный, современный театр, в котором интересно и престижно работать и ставить спектакли».

Сергей Конев имеет профильное образование. Более шести лет он занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области. Последние три года возглавлял один из старейших театров России — Курский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина.

В правительстве отметили, что 17 октября театр юного зрителя открывает новый сезон в обновленном здании. Также на привычную сцену возвращается театр кукол. К своему первому сезону в здании ТЮЗа готовится и камерный театр имени Юрия Ваксмана, который является структурным подразделением театра юного зрителя.