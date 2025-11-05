НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

7 м/c,

ю-з.

 759мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Последствия атаки БПЛА
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Город В Минобороны России рассказали, сколько украинских БПЛА сбили над Ярославской областью

В Минобороны России рассказали, сколько украинских БПЛА сбили над Ярославской областью

Публикуем заявление Министерства

1 615
Сколько БПЛА сбили над Ярославской областью | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСколько БПЛА сбили над Ярославской областью | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сколько БПЛА сбили над Ярославской областью

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

В Министерстве обороны России сообщили, сколько украинских беспилотников сбили над территорией Ярославской области. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале Министерства 5 ноября.

«С 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Ярославской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Утром 5 ноября в Ярославской области объявили об угрозе беспилотной опасности. Все учреждения региона в это время работали в штатном режиме. Родителям сообщили, что они сами могут решить, отводить детей в школы и сады или нет, заранее уведомив педагогов.

В 11:17 губернатор Ярославской области объявил об отбое беспилотной опасности в регионе. Перед этим он уточнил, что в результате атаки БПЛА нефтеперегонным станциям в двух округах региона нанесены незначительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. А последствия были оперативно локализованы.

Также под Ярославлем временно закрывали аэропорт. Спустя почти четыре часа ограничения на полеты были сняты.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотник Минобороны РФ Заявление
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
миру _мир
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление