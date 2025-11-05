В Минобороны России рассказали, сколько украинских БПЛА сбили над Ярославской областью

Сколько БПЛА сбили над Ярославской областью Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Министерстве обороны России сообщили, сколько украинских беспилотников сбили над территорией Ярославской области. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале Министерства 5 ноября.

«С 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Ярославской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Утром 5 ноября в Ярославской области объявили об угрозе беспилотной опасности. Все учреждения региона в это время работали в штатном режиме. Родителям сообщили, что они сами могут решить, отводить детей в школы и сады или нет, заранее уведомив педагогов.

В 11:17 губернатор Ярославской области объявил об отбое беспилотной опасности в регионе. Перед этим он уточнил, что в результате атаки БПЛА нефтеперегонным станциям в двух округах региона нанесены незначительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. А последствия были оперативно локализованы.