Губернатор озвучил последствия атаки БПЛА в Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев озвучил последствия атаки БПЛА в Ярославской области. Заявление появилось в телеграм-канале главы региона 5 ноября.
«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы», — говорится в сообщении.
Утром 5 ноября в Ярославской области объявили об угрозе беспилотной опасности. Власти уточнили, что учреждения региона работают в штатном режиме. Родители могли сами принимать решение о том, вести детей в школы и детские сады или нет.
В 11:17 губернатор Ярославской области объявил об отбое беспилотной опасности в регионе.
В Росавиации сообщали о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем. В 11:15 представитель ведомства сообщил, что аэропорт работает в штатном режиме.