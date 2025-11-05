Губернатор озвучил последствия атаки БПЛА в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев озвучил последствия атаки БПЛА в Ярославской области. Заявление появилось в телеграм-канале главы региона 5 ноября.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы», — говорится в сообщении.

Утром 5 ноября в Ярославской области объявили об угрозе беспилотной опасности. Власти уточнили, что учреждения региона работают в штатном режиме. Родители могли сами принимать решение о том, вести детей в школы и детские сады или нет.

В 11:17 губернатор Ярославской области объявил об отбое беспилотной опасности в регионе.

